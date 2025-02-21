YÖKDİL sonuç tarihi açıklandı! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL cevap anahtarı | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) gerçekleştirildi. 16 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşen YÖKDİL'in ardından sınava katılan adaylar YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların girdiği sınav sonrası ÖSYM sınav sonuç tarihini yayınladı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL sonuç tarihi!

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takviminde 6 Mart 2025 olarak işaretli. Buna göre 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen yılın ilk YÖKDİL sınavı sonuçları 6 Mart Perşembe günü açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

BİR SONRAKİ YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıklamasına göre yılın ikinci ve son YÖKDİL sınavı olacak olan YÖKDİL/2 sınavının başvuru tarihi 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL/2 sınav tarihi ise 27 Temmuz 2025'te gerçekleşecek.