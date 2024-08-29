Yokluğa mahkum ettiler: Yoksulluk sınırı 63 bin liraya dayandı, emekli aylığı açlık sınırın dahi altında!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş) "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Veriler egöre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 19.271 liraya ulaştı. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı yani yoksulluk sınırı ise 62 bin 772 liraya yükseldi.

Ağustos ayında bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 24 bin 962 lira olarak kayda geçti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇLIK SINIRIN ALTINDA KALDI

İktidar, temmuz ayında en düşük emekli maaşını günlerce düşünerek 10 bin liradan ancak 12 bin 500 liraya çıkardı. 2 bin 500 liralık zam, daha hayata geçmeden dahi enflasyonun altında kalırken açlık sınırının da oldukça altına düştü.

Emekliler hemen her yıl olduğu gibi bu yılı da açlık ve sefaletle mücadele ederek geçiriyor. 2016 yılından bu yana her yıl, en düşük emekli aylığı da asgari ücretin altında kalıyor.