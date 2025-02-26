Yokluk içinde çiftçilik yapılmaz

BirGün EGE

Ekonomik kriz ve tarım politikasındaki eksiklikler nedeniyle patates üreticileri zor durumda. Patates üretiminin önemli bölgelerinden İzmir Ödemiş'te çiftçiler üretime devam edemez hale getirildi.

Patates üreticisi İsmail Hallıoğlu, yüksek ilaç yasakları ve etkisiz tedbirler yüzünden yaşanan bakterili ürün iade sorunlarına dikkat çekti.

Üreticilerin kar edemediğini ve fiyatlardaki uçurumu vurgulayan Hallıoğlu, tarımda denetime ve sürdürülebilir politikalara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Patates üreticisi olarak kar edemediklerini vurgulayan Hallıoğlu, “Biz üreticiler olarak 3 buçuk liradan satıyoruz ama şehirlerde pazarlarda 20 liradan satılıyor. Kazanamıyoruz, kâr yapamadan zararına satıyoruz. Sadece patates için değil tüm ürünlerde durum bu şekilde” dedi.

SİSTEM DENETİMSİZ

Yine aynı bölgede patates üretimi yapan Selim Kaya ise denetim olmamasından yakındı. “Bu ülkenin en büyük eksiklerinden biri tarım politikasının olmaması” diyen Kaya, “Tarım politikası yok, denetim yok, kâr yok, hiçbir şey yok. Bu kadar yokluğun içinde çiftçilik yapılmaz” dedi. Geçen sene patatesleri 10 liradan sattığını belirten Kaya, “Patates ekilen tarla bir sene dinlendirilmeli ama denetim olmadığı için herkes her sene patates ekiyor. Toprağa da yazık yetişen patatese de. O patates ne kadar kaliteli olabilir? O toprak ne kadar verimli olabilir? Ülkede denetim olsa hem daha kaliteli ürünler çıkar hem de toprağın verimliliği artar” şeklinde konuştu.

Bakteriler nedeniyle ülkeye geri gönderilen sebzeler hakkında da konuşan Kaya, “Tunus'a ihraç edilen 2 bin 500 ton patates, tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edildi. Patateslerin kalitesiz ve hasarlı olmasının nedeni patatesler için kullanılması gereken ilaçların çoğunun yasak olması. Yasak olmayan diğer ilaçlar da etkili olmuyor böyle bakterilerin olmasına sebep oluyor. İhracat yapamamamızın nedeni doğru işlerin yapılmamasıdır. Bu bakterilerin olması çiftçinin değil Bakanlığın hatası” ifadelerini kullandı.