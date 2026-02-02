Yoksul bırakıp dalga geçiyorlar

Haber Merkezi

Halkın yaşadığı yoksulluğu görmezden gelen, emekliye 20 bin TL’lik sefalet ücreti dayatan iktidarın milletvekilleri milyonlarca emekli ile adeta dalga geçiyor. CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, aylıklarına zam isteyen emeklileri jeopolitik riskleri gerekçe göstererek eleştirdi. Çakır’ın “20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre’de yaşamıyorsun!” sözleri kamuoyunda tepki topladı.

Türkiye’de sayıları 17 milyonu aşan emekliler, geçim sıkıntısı ve aylık artışı talepleriyle gündemdeki yerini korurken, iktidar cephesinden tepki çeken bir açıklama geldi. Kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda emeklilerin maaş zammı taleplerini eleştirdi.

Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen emeklilerin, en düşük maaşın asgari ücret seviyesine ya da en az 25 bin TL’ye yükseltilmesi yönündeki taleplerini hedef alan Çakır, Türkiye’nin çevresindeki jeopolitik riskleri gerekçe gösterdi. Çakır, bu taleplerin gerçekçi olmadığını savundu. Hasan Ufuk Çakır’ın kamuoyunda tartışma yaratan sözleri şöyle: "Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre’de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye’de elini koyan, Türkiye’de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"

ZENGİN MUHALEFETİ SUÇLADI

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefetin emeklilerin yaşadığı sorunları samimi biçimde ele almadığını savunarak, “Emeklilerle ilgili meseleleri popüler bir başlık olarak görüyorlar. ‘Buradan ne kadar reyting, ne kadar tweet çıkar’ hesabı yapıyorlar” dedi.