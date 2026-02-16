Yoksul halkın fotoğrafı sokaktan görülüyor

Ekonomi Servisi

Açlık sınırının altındaki milyonlar, ucuza gıdaya ulaşabilmek için her yolu deniyor. Tek sorun ise gıda değil. Giyecek, yakacak, barınacak yer bulamayan yoksul halk, sokağa çıkıldığı an kendini her halinden belli ediyor. Van’da evlerine et götürebilmek güneş doğmadan ESK önünde bin kişi sıraya girdi. Yurttaşlar yağmurlu havaya rağmen saatlerce kuyrukta bekledi. Osmaniye’de ise yakacak kömür, odun bulamayan yurttaşlar, canlarını hiçe sayarak Savrun Çayı’na sürüklenen ağaçları toplayarak evlerine götürdü.

SIRA GELİRSE ET ALABİLECEĞİZ

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde Ramazan öncesi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluştu. İpekyolu Alipaşa Mahallesi’ndeki satış noktasında işlemler saat 09.00’da başlarken, birçok kişi sabah 05.30’dan itibaren sıraya girdi. Kuyruğun yer yer bin kişiye ulaştığı görüldü.

HalkTV’nin haberine göre; Sırada bekleyen bir yurttaş, satışların barkod ya da numara sistemiyle yapılması gerektiğini belirterek, sabah erken saatlerde gelip saatlerce beklediklerini belirtti.

Ramazan öncesi yaşanan yoğunluğa dikkat çeken yurttaş, dondurulmuş ete bile razı olunduğunu ifade etti. Bir başka kişi saat 06.30’dan beri beklediğini, sıra gelirse et alabileceğini dile getirdi. Saat 07.00’den beri sırada olduğunu söyleyen bir yurttaş ise ürünlerin belirli günlerde satışa sunulduğunu, kıymanın daha fazla talep gördüğünü belirtti.

BİR KİLO ET İÇİN SAATLERCE YAĞMUR ALTINDA

Kuyrukta bekleyenler, randevu ya da karekod sistemiyle satış yapılmasını önerdi. Sabah 06.00’dan itibaren sırada olan yurttaşlar, 1 kilo et için saatlerce yağmur altında beklemenin mağduriyet yarattığını ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu.

5 BİN LİRA YAŞLI MAAŞIYLA KUYRUKTA

Emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ifade eden bir yurttaş ise 5 bin lira aylıkla temel gıda ürünlerine dahi erişmenin zorlaştığını söyledi. Et fiyatlarının yalnızca belirli satış noktalarında değil, kasap ve marketlerde de düşmesi gerektiğini dile getirdi.

Kuyrukta bekleyen yurttaşların sayısının ise binden fazla olduğu kaydedildi.

∗∗∗

YAKACAK BULMAK İÇİN CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Diğer yandan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar, aşırı yağışların ardından taşan Savrun Çayı’nın sürüklediği ağaçlar, yakacak ihtiyacı olan yurttaşlar için geçim kapısına dönüştü. 3 ila 5 bin lira arasında değişen odun fiyatları nedeniyle sel sularına giren yurttaşlar “Tehlikeli ama yakacak yok” diyerek evlerine yakacak götürebilmek için canlarını hiçe sayarak çaydan ağaç topladı.

Bir yurttaş, "Zor da olsa kışlık odunu çıkarıyoruz. Odunun tonu pahalı, 3-4 bin lira var. Bu çınar ağacı, tonu 3-4 bin lira. Tehlikeli ama yakacak yok" dedi. ANKA’ya konuşan başka bir yurttaş da "Yakacak odun çıkarıyoruz Savrun Çayı’ndan. Odun pahalı. Tonuna 4,5-5,5 bin lira diyorlar. Buradaki ağaç kaç ton gelir bilmiyoruz, yakacağız. Savrun Çayı taştığı zaman böyle oluyor. Tehlikeli ama ne yapalım?" diye konuştu. Diğer bir vatandaş ise "Ne yapalım? Yakacak odun topluyoruz. Odun pahalı tabii ki, tonu 4 bin 500 lira. Burada bedava olur mu? Bir sel gelince odun yapıyoruz" dedi.