Yoksul ülkeler risk altında

Haber Merkezi

Türk Toraks Derneği 2025'te Brezilya’nın Belém kentinde Amazon Ormanları ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP30 toplantısını değerlendirdi. COP30 sonunda hazırlanan rapordaki 'tüm kararların uygulanması durumunda dahi yeterli bir etki yaratmayacağı' ifadesi hatırlatan Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Dr. Dilara Esmen, "İklim krizine en az katkıda bulunan toplumlar, krizin yarattığı sağlık yüküyle en fazla karşı karşıya kalmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Esmen, "Aşırı sıcaklar, hava kirliliği, orman yangınları, sel ve kuraklık gibi olayların sıklığı ve şiddeti arttıkça, solunum yolu hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, enfeksiyonların coğrafi yayılımı ve beslenme bozuklukları daha sık görülmekte, beden ve ruh sağlığı zarar görmektedir" diye konuştu.