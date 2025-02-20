Yoksula değil, yüksek gelirliye kampanya

Ekonomi Servisi

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Buna göre, örneğin İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve sahip olmak için, 60 ay vadeyle aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksit ödemek gerekecek. Projeyle daha önce ev sahibi olmama şartı da aranmayacak.

Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kampanya kapsamında, 25 farklı proje olduğunu bildirdi.

"Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını paylaşan Yılmaz, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği olacağını ifade etti.

Yılmaz, ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce kampanyanın dar ve orta gelirlileri değil yüksek gelir gruplarını hedeflediğini söyledi. Gökce şunları ifade etti: “Kampanya kapsamında en düşük konut bedeli 5 milyon 950 bin lira. 1’inci el konut alımında kullanılabilecek azami kredi tutarı (A) sınıf konut fiyatının yüzde 80’ine eşit. Yani yeni evli bir çift ilk evlerini almak istese 1+1 ev için 1 milyon 190 bin lira peşinat ödemek, kalan 4 milyon 790 bin lirayı da kredi çekmek zorunda. 4 milyon 790 bin lira 60 ay vade ile kredi çekilse aylık ödemesi 166 bin liradan başlıyor. Kampanya kapsamında sunulan bir diğer seçenek 120 ay boyunca aylık 61 bin 698 lira ödemek. Bugün Türkiye’de net asgari ücret 22 bin 104 lira. Yani yeni evli bir çiftin ödeyeceği aylık taksit asgari ücretin yaklaşık 3 katı. Bugün Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz.”

“Yapılan proje ile bir kez daha kamu arazi ve sübvansiyonları ile üretilen konutlar yüksek gelir/ sermaye sahiplerine üçüncü - dördüncü konut olacak” diyen Gökce “Bir kez daha kamu kurumu eliyle 86 milyona ait ve halk için harcanması gereken kaynaklar / zenginlikler küçük bir zümreye transfer edilecek. Bu yapılan sosyal konut değil. Anayasadaki konut hakkı ve TOKİ’nin kuruluş amacı gözardı edilmeye devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Finans Uzmanı İris Cibre ise sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin şunları ifade etti: “İlk defa ev sahibi olacaklara değil herkese hitap ediyor. Büyük yanlış, ülkede konut sahipliği yüzde 54. İ nsanları ev sahibi yapacaklarına, hala yatırım yaptırtıyorlar. Sadece, Antalya, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da 25 proje deniyor. En düşük fiyat 5,65 milyon. Bu konutlar A sınıfı ise 4,5 milyon kredi kullanılabilir. 3 farklı seçenek var, 2 si 60, 1'i 120 ay vadeli 4,5 milyon TL kredi, 60 ay vadeli, ara ödemesiz aylık taksit 100 bini aşıyor. 3. Seçenekte en düşük 61,5bin TL taksit var Bu nasıl orta ve dar gelirli kampanyasıdır?”