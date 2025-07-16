Yoksula kırıntı, Bakan’a yüzde 40

Türkiye’de, on milyonlarca yurttaşı en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakan ekonomik krizi sosyal yardım ile perdelemeye çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, sosyal yardım ödemelerine yaptığı zam tepki çekti. Yardıma muhtaç yurttaşlara yapılan destek ödemeleri, aylık yalnızca 579 TL, günlük ise yalnızca 19,3 TL artırıldı.

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de, 14 milyon 148 bin 740 kişi sosyal yardımlara muhtaç hale geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de etkisini giderek artıran ekonomik buhranın pençesinde yaşam mücadelesi veren yurttaşlara yapılan ödemelerin artırıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın, “Hayırlı olsun” diyerek duyurduğu artışın günlük yalnızca 19 TL olduğu belirtildi. Bakanlığın yoksul yurttaşa yapılan destek ödemelerine getirdiği artış, “Bir simit bile alınamıyor” eleştirilerine neden oldu.

Yoksul yurttaşın destek ödemelerine, bir simit dahi alınmayacak tutarda zam yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel kalem giderlerindeki artış ise “Yoksuldan esirgenen kaynak, özel harcamalara aktarılıyor” yorumlarına yol açtı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 48,6 MİLYON TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Göktaş’ın resmi program ve davetleri için kullanılan özel kalem bütçesinden 2024’ün ilk beş ayında, 34 milyon 737 bin 729 TL kaynak kullandı. Özel Kalem Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce kullanılan kaynakta, 2025’in aynı döneminde ise yüzde 40 artış kaydedildi. Buna göre, Ocak-Mayıs 2024 döneminde 34,7 milyon TL olan Aile Bakanlığı’nın özel kalem gideri, Ocak-Mayıs 2024 döneminde 48 milyon 667 bin 747 TL’ye fırladı. Bakanlığın özel kalem giderinde bir yılda yaşanan artış, yüzde 40 olarak hesaplandı.

∗∗∗

YOKSULA YÜZDE 15

Özel kalem giderlerini yüzde 40 artıran bakanlığın, sosyal yardım ödemelerine yaptığı zamlar, bazı sosyal yardım kalemlerine göre şöyle sıralandı: