Yoksulla dalga geçen sosyal yardım zammı

AKP'nin ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi. İktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken çok sayıda yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldi. Resmi verilere göre, 2024 yılında Türkiye'de ortalama 15 milyon yurttaş, yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebildi.

2025 yılında iğneden ipliğe hemen her ürüne birbiri ardına gelen zamlar da yoksulluğun giderek derinleşeceğini ortaya koydu. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam da iktidarın emekçileri 2025 yılında da ekonomik krizle baş başa bırakacağını gözler önüne serdi.

YALNIZCA YÜZDE 11 ORANINDA ARTIŞ

Türkiye’deki derin yoksulluk yurttaşı en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım kalemlerinde 2025 yılı için yaptığı artış, hayal kırıklığı yarattı. Derin yoksulluğu sosyal yardımlarla gizlemeye çalışan iktidar, 2025 yılında sosyal yardım kalemlerinden de tasarrufa gitti. Ekonomik açıdan toplumun en dezavantajlı kesimlerine yapılan sosyal yardımlara yalnızca yüzde 11,5 oranında artış yapıldı.

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‘SADAKA’ KALEMLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 2025 yılında ödenecek sosyal yardım tutarları şöyle:

• Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip yurttaşların aylığı: 3 bin 338 TL’den 3 bin 723 TL’ye,

• Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan yurttaşların aylığı: 5 bin 7 TL’den 5 bin 584 TL’ye,

• 18 yaş altı engelli yakını olan yurttaşlara ödenen engelli yakını aylığı: 3 bin 338 TL’den 3 bin 723 TL’ye,

• Ağır silikozis hastalarının aylığı: 9 bin 185 TL’den 10 bin 245 TL’ye yükseltildi.

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ÇOCUĞA CEP HARÇLIĞI DAHİ DEĞİL

Bakanlık, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SED) kapsamında 2025 yılında yapacağı ödemelerin detaylarını da paylaştı. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden koparılma riski bulunan çocuklar için yapılan ödemelerin de yalnızca yüzde 11,5 oranında artırıldığı öğrenildi. Buna göre, 2024 yılında aşırı yoksul ve çocuklarına bakamayan ailelere 6 bin 360 TL olarak yapılan SED ödemesi, 2025 yılı için yalnızca 7 bin 94 TL olarak öngörüldü.

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‘BAKANIN HABERİ YOK’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım ödemelerinde yaptığı düşük artışa tepki gösteren CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Sayın Bakan’ın açıklamalarından anlıyoruz ki emekli yılı ilan edip emeklilerin canına okuyan iktidar, aile yılı ilan ettiği 2025’te de aileleri perişan edecek” dedi. SED kapsamında 169 bin 584 çocuğa destek verildiğini belirten Bakırlıoğlu, “Kantin fiyatları almış başını gidiyor, 734 TL artış bu çocuğun hangi ihtiyacını karşılamaya yetecek?” diye sordu.

Bakan Göktaş’a yönelik, “Anlaşılan hiç pazara, markete gitmiyor, kantin fiyatlarından da bihaber” ifadesini kullanan Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yoksa bu rakamları çıkıp da açıklamaya utanırdı. Bir yandan Sağlık Bakanı, ‘Çocuk sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız’ derken diğer yandan vatandaşın gerçekliğiyle hiç örtüşmeyen artışları yapıyorlar. Bir de bunları marifetmiş gibi açıklıyorlar. Bu rakamlar, insanların aklıyla alay etmektir. Sosyal korumaya ayrılan pay 2018 yılında yüzde 9 iken, 2023 yılında 7,8’ düşmüş, 2024 yılında da yüzde 8,1 olarak gerçekleşmiş. OECD verilerine göre, Türkiye'de 6,5 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Türkiye'de her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor ve her dört çocuktan biri ise okula aç gidiyor. Bu kadar çocuk okula aç giderken, etin, balığın tadını bilmezken bu rakamları kabul etmek mümkün değil. Çıkıp bu rakamları utanmadan açıklayan Bakan, derhal istifa etmelidir.”