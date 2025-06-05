Yoksulluğa geçici çözüm iktidarı!

Türkiye’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma bağımlı hale getirdi. Siyasi iktidar, sosyal yardıma muhtaçlığı sosyal yardımlar ile dengelemeye çalışıyor. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, “Yoksullukla Mücadele” adı altında yapılan harcamanın 65 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

AKP’nin övünçle sunduğu sosyal yardım harcama kalemi, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. 2025’in Ocak-Nisan döneminde yoksullukla mücadele kapsamında yapılan kamu harcaması, 2024’ün Ocak-Nisan dönemine oranla yüzde 27 arttı.

YOKSULLUĞA YAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yalnızca Nisan ayında yoksullukla mücadele kapsamında 17 milyar 398 milyon 792 bin TL harcadı. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki toplam harcama ise 48 milyar 733 milyon 39 bin TL oldu. Ocak-Nisan 2025 dönemindeki yoksullukla mücadele harcamasının toplamı 66 milyar 131 milyon 831 bin TL olarak kaydedildi.

Ocak-Nisan 2025 döneminde yapılan yoksullukla mücadele harcamasının 41 milyar 54 milyon 366 TL’si, sosyal güvencesi olmayan yurttaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin ödenmesinden oluştu.

KATLANAN HARCAMA

Aile Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele için harcadığı parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan AKP’nin, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

• 2025 (Ocak-Nisan): 66 milyar 131 milyon 831 bin TL

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YURTTAŞA BAYRAMDA ET PAYLAŞMAK BİLE HAYAL

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iktidarın emekliye verdiği 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi ile yurttaşın kurban hissesine dahi yaklaşamadığını belirtti. Genç yaptığı açıklamada, son 5 yıldaki asgari ücret, emekli maaşı, kırmızı et ve kurbanlık fiyatlarını karşılaştırarak “Bu bayramda kavurma değil, yoksulluk paylaşılacak” dedi.

Genç’in paylaştığı verilere göre, 2021 yılında 30 TL olan büyükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı, 2025’te 300 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde dana eti fiyatı 60 TL’den 470 TL’ye, emekli maaşı 1500 TL’den 14 bin 469 TL’ye, asgari ücret ise 2 bin 825 TL’den 22 bin 104 TL’ye çıktı. Emekliye verilen 4 bin TL’lik bayram ikramiyesine değinen Genç, “Bugün bir kurban hissesinin fiyatı 30 bin TL’ye yaklaştı. Emekli o parayla ne kurban alabiliyor ne bayram sofrasına kırmızı et koyabiliyor” dedi. Genç, Asgari ücretle yalnızca 45 kilogram et alınabildiğine dikkat çekti.

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DEV BÜTÇE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinin yüzde 54’ünü, “Yoksullukla mücadele” kalemi oluşturuyor. 2025 yılı bütçesi 407 milyar TL olan bakanlığın yoksullukla mücadele ödeneği, 219,7 milyar TL ile ifade ediliyor.