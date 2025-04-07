Yoksulluğa imza atmayacağız

Emek Servisi

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. Evrensel’in haberine göre; İşveren 3 yıllık sözleşme ve yüzde 25’lik zam teklif ederken Petrol-İş ise iki yıllık sözleşme ve yüzde 76’lık zam talebinde ısrar etti.

Anlaşma sağlanamazken, daraltılmış toplantıya sadece şube başkanları katıldı, işyeri temsilcileri dışarıda bırakıldı. TÜPRAŞ işçileri, görüşmelerde ilerleme olmayacağı görüşünde. 4 rafineride ortak eylem çağrısı yapan işçiler, sendikanın taleplerden geri adım atmasına da tepkili.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ, 2024’te 18.3 milyar TL net kâr açıklamıştı. Bir işçi, “Fedakârlık hep bizden bekleniyor, artık yeter” derken, bir diğeri “Yoksulluk sınırı 77 bin TL. Yoksulluğa imza atmayacağız?” dedi.