Yoksulluğa övgü

2025 yılı merkezi yönetim bütçesi, 21 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Faiz ödemelerine 1,9 trilyon TL ayrılan 2025 yılı bütçesi, “Türkiye’nin gerçek sorunlarına çözüm olmayacağı” gerekçesiyle eleştirildi. Muhalefet, “Halkın değil, Saray’ın ve müteahhitlerin bütçesi” sözleriyle Cumhurbaşkanlığı için bütçeden ayrılan kaynak ve müteahhitlere ödenmesi öngörülen paranın büyüklüğüne dikkati çekti.

AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen 2025 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan AKP Grup Başkanvekilleri de bütçeyi savunmakta güçlük çekti. AKP’li hatiplerin toplam 70 dakikalık konuşmasında gençler ve kadınlar kendilerine yer bulamadı.

ERDOĞAN DEVREDE

AKP milletvekillerinin bütçe görüşmelerindeki performansının yetersizliği üzerine devreye, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan, “2025 yılı bütçesinin halkın bütçesi olduğunu rakamlarla hatırlatmak istiyorum" diyerek sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, özetle şunlar kaydedildi:

“Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetlerimiz kapsamında toplam 584 milyar lira ayırdık. Sosyal yardımlar için ayırdığımız miktar 651 milyar lira. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar lira kaynak tahsis ettik. 2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla bir kaynak ayırdık. Yatırımlar için tahsis ettiğimiz tutar ise 1 trilyon 568 milyar liradır.”

Erdoğan’ın, kamuoyunda, “Yoksulluğu gizleme ödeneği” olarak değerlendirilen sosyal yardımlar için ayrılan pay ile elektrik faturasını ödeyemeyenler için ayrılan pay ile övünmesi eleştirilere neden oldu.

∗∗∗

REDDEDİLEN ÖNERGELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Halkın bütçesi” söylemine karşın, bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında AKP ve MHP milletvekilleri, kabul edilmesi durumunda geniş kesimlerin yararlanıp fayda sağlayacağı önergelere, ret oyu verdi. Kabul edilmeyen önergelerden bazıları Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

• Öğretmenlere her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kasım ayı maaş tutarından az olmamak üzere Öğretmenler Günü İkramiyesi verilsin.

• Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs ve kredi alan lisans öğrencilerine 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8000 TL, doktora öğrencileri için 9000 TL ödensin.

• Doğalgaz hizmeti alamayan köy ve kasabalarda yaşayan yurttaşlara hane başına yıllık 5 bin TL yakacak yardımı sağlansın.

• Çiftçilere verilen mazottan ÖTV alınmasın.

• Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasının yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı ödeneğinin artırılması.

∗∗∗

DERİN YOKSULLUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övündüğü sosyal yardım verileri, Türkiye’deki derin yoksulluğu ve yoksulluğun artık önlenemez hal aldığını ortaya koyuyor. Ailesinin yanında bakılamayan çocuklar, faturasını dahi ödeyemeyen milyonlar ve GSS borcunu dahi ödeyemeyen yurttaşlar... Derin yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesindeki bazı verilere de şöyle yansıyor:

• Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocukların sayısı 2025’te 200 bin, 2026’da 210 bin, 2027’de ise 220 bin olacak.

• Elektrik faturasını ödeyemeyen ve elektrik tüketim desteğinden yararlanan sayısı 2027 yılında 4 milyon 100 bine yükselecek.

• GSS borcu bakanlık bütçesinden ödenen kişi sayısı 2025, 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla 9 milyon 700 bin, 9 milyon 750 bin ve 9 milyon 800 bin olarak gerçekleşecek.