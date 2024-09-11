Yoksulluğa sıva atıldı

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, yurttaşın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını da olumsuz etkiledi. İğneden ipliğe hemen her şeye yapılan zamlarla birlikte ev kiraları da astronomik boyuta ulaştı.

Milyonlarca yurttaş, yüksek kiralar nedeniyle konut sorunuyla karşı karşıya bırakıldı. Barınma krizi, mevcut evlerin bakımsızlığıyla daha da derinleşti. Yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ekiplerin tespit çalışmalarıyla ortaya çıkan tablo dahi, sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

EKONOMİK MAKAS AÇILDI

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı için yapılan saraylara yapılan fahiş harcamalar ve çılgın projelerin müteahhitlere yapılan garanti ödemeleri Hazine’yi altüst ederken yurttaş, ekonomik krizin yükü ile karşı karşıya kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Barınma Yardımları” verisi, iktidar ile yurttaş arasındaki ekonomik makasın giderek açıldığını ortaya koydu.

Saha taramaları ile belirlenen oturulamayacak derecede eski ve bakımsız hane sayısında yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti. Buna göre, 2018 yılında 23 bin 105 bakımsız hane belirlenirken 2019-2024 döneminde yapılan denetimlerde, “Oturulamayacak derecede” olarak işaretlenen hane sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 22 bin 413

2020: 23 bin 498

2021: 30 bin 363

2022: 26 bin 688

2023: 20 bin 846

2024 (Ocak-Temmuz): 13 bin 161

Oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu tespit edilen haneler için yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılının ocak-temmuz döneminde yoksul hanelere evlerini, “Oturulabilecek duruma getirmeleri” için 165 milyon 254 bin 876 TL’lik yardım yapıldı.