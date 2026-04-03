Yoksulluğa tek bahanesi savaş

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, AKP-MHP iktidarının son sığınağı oldu. Ülkede fiyat artışları, derinleşen yoksulluk, milyonları derinden sarsarken iktidar savaş bahanesine sarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sık sık Orta Doğu’daki savaşın ve küresel gelişmelerin enflasyon üzerinde ciddi bir risk oluşturduğunu, özellikle enerji ve gıda fiyatlarını etkilediğini vurguladı.

Şimşek burada yaptığı açıklamada da enflasyon hedeflerindeki sapmalar ve yüksek fiyat artışları için savaşı bahane ederek "kara bulut" benzetmesi yaptı. CHP’den akaryakıt fiyatında yüzde 20’lik verginin yüzde 1’e indirilmesi gerektiği ifade edilirken iktidar bu çağrıları görmezden geldi. Ekonomiyi mevcut haliyle yönetemeyen iktidar savaş ekonomisine de hazırlık yapmadı.

İÇ CEPHE TARTIŞMASI

Öte yandan iktidarın savaş bahanesi yalnızca ekonomide yaşanmadı. Uzun süredir siyaseti yeniden dizayn etmeye çalışan Saray yönetimi “iç cephe” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bir yanda CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ardı arkası kesilmezken, diğer yandan savaş bahanesiyle “birlik ve bütünlük” çağrıları yapıldı. İktidar ortağı Devlet Bahçeli, "Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır” dedi. İç politikaya yönelik de “Terörsüz Türkiye” hedefinin tarihi bir fırsat olduğunu savunan Bahçeli, "bu süreçte yanlış anlamalara meydan verecek, iyi niyetle ters düşecek, kırılganlıkları artıracak sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır" şeklinde konuştu.

‘SEÇİM ZAMANI DEĞİL’

İktidar cephesinden gelen kimi çıkışlarda da muhalefetin sandık çağrısı savaş bahanesiyle susturulmak isteniyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik gibi isimler, bölgedeki kaos ve çatışmalara dikkat çekerek Türkiye’nin bir "güven adası" olması gerektiğini savunarak muhalefetin seçim çağrılarını "siyasi sabotaj" olarak göstermeye çalışıyor.

İktidarın her alanda sıkıştığı, kimi zaman deprem kimi zaman sel ve yangın, kimi zaman küresel güçler, son olarak da bölgedeki savaşı bahane olarak gösteriyor.

∗∗∗

YURTTAŞ ZAMLARA TEPKİLİ

Otogaza gelen 4 lira 29 kuruşluk zam Osmaniyeli sürücülerin tepkisine yol açtı. Bazı yurttaşlar, maliyetler nedeniyle araç kullanmayı kısıtlamak zorunda kalacaklarını belirtti. Bir yurttaş, "Benim aldığımın yarısından fazlası zaten gaza, yakıta gidiyor. Bazı yerlere de yaya gitmem gerekecek" dedi. Yakıt almak için benzin istasyonuna gelen bir yurttaş, "Zam gelmeden depoyu doldurayım diyorum. Artık yapacak bir şey yok, bundan sonrasına katlanacağız. Benim aldığımın yarısından fazlası zaten gaza, yakıta gidiyor. Bazı yerlere de yaya gitmem gerekecek. Öyle eskisi gibi gezme bitti artık." dedi.

∗∗∗

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Dün gece LPG’ye gelen 4,29 TL’lik zam ile artış otogazda tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçti. Motorin fiyatları da bazı illerde 80 TL’yi aştı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 107,87 dolardan işlem görmeye başladı. İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG’nin litre fiyatı 34,99 TL’ye yükseldi.