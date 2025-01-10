Yoksulluğu ailenin üzerine yüklediniz

Haber Merkezi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 2 yıldır uygulanan Aile Destek Programı’nın süresinin seçim olmadığı için uzatılmadığını belirtti.

ANKA Haber Ajansı’na, Aile Destek Programı’nın süresinin sona ermesiyle ilgili açıklama yapan Karaca, "Neden programı seçim olan yıllarda uzattınız ya da seçim olan yıllarda uyguladınız? Beşli çetelere ödedikleri geçiş garantilerine para bulabilen, bütçeyi o beşli çete ailelerine layık gören Saray iktidarı derin yoksulluğun pençesinde açlıkla mücadele eden ailelere, yurttaşlara neden Aile Destek Programı’nın süresini uzatmadı? Bunun cevabını da hem Saray’dan hem Aile Bakanı’ndan da bekliyoruz. Hem Aile Yılı ilan edip hem yarattığınız derin yoksulluğun yükünü sosyal devlet olarak üstlenmek yerine ailelerin sırtına yüklüyorsunuz" dedi. Karaca, "Neden uzatılmasına karar verdi?" diye sordu.