Yoksulluğu gizleme bütçesi: 62,5 milyar TL’lik yama

Türkiye’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi.

Siyasi iktidar, sosyal yardıma muhtaçlığa yönelik çarpıcı tabloyu sosyal yardımlar ile dengelemeye çalıştı. Yoksullukla mücadele kapsamında 2025 yılında yapılan yüz milyarlarca liralık harcamanın, 2026 yılında da devam edeceği resmi veri ile ortaya konuldu.

AKP’nin övünçle sunduğu sosyal yardım harcama kalemi, Türkiye’deki yardıma muhtaçlığı da bir kez daha gözler önüne serdi. Ekonomik krizin giderek derinleştiği 2025 yılında, “Yoksullukla mücadele” adı altında yapılan kamu harcaması, 359 milyar 184 milyon 113 bin TL olarak gerçekleşti.

YOKSULLUĞA YAMA

Siyasi iktidarın ekonomi politikası nedeniyle açığa çıkan ve on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik krizin 2026 yılında da “Yoksullukla mücadele” kapsamında yapılan harcama ile gizlenmeye çalışılacağı öğrenildi. Merkezi yönetim bütçesinden yoksullukla mücadele kapsamında 2026 yılının ocak ve şubat aylarında kullanılan toplam kaynak, 62 milyar 554 milyon 838 bin TL oldu.

2026 yılının ilk aylarında yapılan yoksullukla mücadele harcaması, ocak ve şubat aylarına göre sırasıyla 28 milyar 141 milyon 341 bin TL ve 34 milyar 413 milyon 496 bin TL olarak kaydedildi.

KATLANAN HARCAMA

Büyük bölümü Saray’da hazırlanan ekonomi politikası nedeniyle Türkiye’yi uçurumun kenarına sürükleyen iktidarın yoksullukla mücadele için harcadığı parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan AKP’nin, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

• 2025: 359 milyar 184 milyon 113 bin TL

• 2026 (Ocak-Şubat): 62 milyar 554 milyon 838 bin TL

BÜTÇE YOKSULLUĞA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Aralık 2025 tarihli TBMM Genel Kurul toplantısında kabul edilen 2026 yılı bütçesinin detayları da yoksulluk bütçesinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bakanlığın, 531 milyar 905 milyon 396 bin TL’lik 2026 yılı toplam bütçesinin yüzde 54’ü, “Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma” için ayrılan tutardan oluşuyor.