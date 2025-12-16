Yoksulluğu gizleme bütçesi: Yoksullukla mücadeleye 284,4 milyar TL

Türkiye’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Siyasi iktidar, sosyal yardıma muhtaçlığa yönelik çarpıcı tabloyu, sosyal yardımlar ile dengelemeye çalıştı. 2025 yılının ocak-ekim döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, “Yoksullukla Mücadele” adı altında yapılan harcama, 2024 yılının tamamında yapılan harcamayı geride bıraktı.

AKP’nin övünçle sunduğu sosyal yardım harcama kalemi, Türkiye’deki yardıma muhtaçlığı gözler önüne serdi. 2025'in ocak-ekim döneminde yoksullukla mücadele kapsamında yapılan kamu harcaması, 175 milyar TL’ye dayandı.

YOKSULLUĞA YAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele kapsamında 2025’in ocak-ekim dönemini kapsayan 10 ayda yaptığı toplam harcama 173 milyar 333 milyon 850 bin TL oldu.

Ocak-Ekim 2025 döneminde yapılan yoksullukla mücadele harcamasının 106 milyar 95 milyon 289 bin TL’si, sosyal güvencesi olmayan yurttaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin ödenmesinden oluştu.

KATLANAN HARCAMA

Aile Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele için harcadığı parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan AKP’nin, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

• 2025 (Ocak-Ekim): 173 milyar 333 milyon 626 bin TL

BÜTÇE YOKSULLUĞA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Aralık 2025 tarihli TBMM Genel Kurul toplantısında kabul edilen 2026 yılı bütçesinin detayları da yoksulluk bütçesinin büyüklüğünü gösterdi. Bakanlığın, 531 milyar 905 milyon 396 bin TL’lik 2026 yılı toplam bütçesinin yüzde 54’ü, “Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma” için ayrılan tutardan oluştu. Buna göre, bakanlığa 2026 yılı için 284 milyar 470 milyon 466 bin TL’lik yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma bütçesi verildi.