Yoksulluğu ülkeden silip atacağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Kent Yoksulluğu Buluşmaları’nın 29’uncusunu Bahçelievler’de düzenledi. Programa, çok sayıda meslek örgütü, sendika ve yurttaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı. Özgür Çelik, CHP'nin bugün her zamankinden daha kararlı, iktidara her zamankinden daha hazır olduğunu belirterek, "Teşhisle ilgili çok uzun yorumlar, uzun durum tespitleri yapabiliriz. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumla ilgili, çoklu kriz ortamına yönelik burada çok uzun cümleler var" diye konuştu.

Bugün 2025 Türkiye’sinde ne yaşanıyorsa bunun sürecinin, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Türkiye’de, bütün dünyada neoliberal politikalarla adım adım örüldüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız derin ekonomik krizin, derin güvenlik krizinin, sosyal krizin, kurumsal çürümenin sebebi 12 Eylül sonrası Türkiye’de ve 80’ler sonrası dünyada örülen neoliberal politikalardır. Açlık sınırının 22 bin lira olduğu bir ülkede üzerine eğitim, sağlık ve barınma giderlerini koyduğunuz zaman ismi yoksulluk sınırı oluyor. Yoksulluk sınırının 86 bin lira olduğu bir ülkede emekliler 16 bin lirayla yaşamak zorunda bırakılıyorsa bizim onların sesini daha gür bir biçimde dillendirmemiz gerekiyor. Bu yönüyle emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz."

ÇALIK’A NİYE ZULMEDİYORLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, tutuklu bulunan ve sağlık sorunlarına rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a İzmir’de zulüm edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Mehmet Murat Çalık'a niye zulüm ediliyor, biliyor musunuz? Mehmet Murat Çalık her gün binlerce öğrencinin beslenme çantasını doldurduğu için zulüm ediliyor. Beslenme çantası projesiyle dar gelirli ailelerin çocuklarına beslenme desteği sunduğu için Mehmet Murat Çalık tutuklu. Ekrem İmamoğlu niye tutuklu, biliyor musunuz? Tam sosyal demokrat politikalar dedim ya, nedir sosyal demokrasi? Teoride birçok şey konuşabiliriz. Herkesten anlatırız. Marx’tan anlatırız, Engels’ten anlatırız, Rosa Luxemburg’tan anlatırız. Her taraftan anlatırız. Nedir sosyal demokrasi, biliyor musunuz? 2019’dan önce İBB’de bir tane çocuk kreşi yokken bugün İstanbul’un 39 ilçesinde birden fazla çocuk kreşi varsa işte bu sosyal demokrat politikadır. İşte solculuk budur. 2019’dan önce bu kentin kaynakları bir avuç insanı zenginleştirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesiyle bir avuç insan yurt dışına 3-5 kişi gönderilip 10 binler dolarlarla eğitim masrafları karşılanırken o paralarla öğrencilere burs dağıtmak, barınma krizi yaşayan öğrencilere yurt yapmaktır solculuk ve sosyal demokrat politikalar.

ESNAF, ÇİFTÇİ HERKES TEPKİLİ

Nedir sosyal demokrat politikalar? Yoksulluk ve sefalet içerisindeki insanlara Halk Süt dağıtmaktır. O yüzden Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nde. Bu başlığı muhtaçlaştırma ve yoksullaştırma politikalarına karşı diye değiştirmemiz lazım. Niye cezaevinde biliyor musunuz Ekrem İmamoğlu? 23 yıl boyunca vatandaşı bir kuru ekmeğe muhtaç ettiler. Sonra da ellerindeki belediyeler eliyle küçük küçük sosyal yardımlar dağıtarak, ufak ufak sosyal yardımlar dağıtarak kendine bağımlı hâle getirdiler. İşte bunun adı muhtaçlaştırma. Biz diyoruz ki, CHP olarak bu ülkede yoksulluğu kader olmaktan çıkartacağız. Yoksulluğu bu ülke sınırları içerisinden söküp atacağız. Ne yapacağız? Bu ülkede herkes için adaleti sağlayacağız. Durum tespiti güzel de çözüm nedir? Bu toplantının sonucundan çıkacak rapor da dahil olmak üzere yaptığımız bütün sorun tespitlerini parti programımıza yansıtacağız. Parti programımızı güncelleyeceğiz. Toplumun temel sorunlarına yönelik ihtiyaçları tespit ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel meydanlarda bu sorunları tespit ediyor. Esnaf da pazarda bu sorunları tespit ediyor. Gittiği sivil toplum kuruluşlarında, sendikalarda, meslek örgütleriyle birebir oturarak bu sorunları tespit ediyor."