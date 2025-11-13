Yoksulluğu yönet, seçime hazırlan

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyon toplantısı için salona giren Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

CHP Milletvekili Semra Dinçer, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen TBMM personeli Saliha Akkaş’ın fotoğrafını ve hırkasını Göktaş’a göstererek, “Meclis’e kan bulaştı. Saliha’ya sahip çıkamadınız” dedi. Göktaş, “Biz ailesine sahip çıkıyoruz” deyince komisyon salonunda tansiyon yükseldi. Göktaş’ın sözlerine tepki gösteren CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Ne güzel memleket, öldükten sonra ailesine sahip çık. Sen annesizliğin ne olduğunu biliyor musun?” diye sordu.

VERİLERE SANSÜR

Tartışmaların ardından Bakanlığın bütçe sunumuna geçildi. Göktaş’ın açıkladığı veriler, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin yarattığı yoksulluğa ayna tuttu. Aile Bakanlığı’nın sunumundan, “Yoksulluğa övgü” çıktı. AKP döneminde yapılan sosyal yardımlar ile övünen Göktaş, derin yoksulluğun boyutunu gösteren sosyal yardım yararlanıcı sayılarını ise paylaşmadı. Bakanlığın sunumunda da sosyal yardıma muhtaç kişi sayısına yönelik verilerin yer almaması dikkat çekti.

Sosyal yardıma muhtaç kişi sayısını açıklamayan Göktaş, ailesi tarafından en temel ihtiyaçları karşılanamayan çocukların dahil edildiği SED hizmetleriyle ilgili ise detay verdi. Verilere göre, ailesi tarafından bakılamayan çocuk sayısı, 12 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 179 bin 266’a ulaştı.

Bakanlığın, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” kalemine 2026 yılı için ayırdığı bütçenin büyüklüğü ise “AKP, yoksulluğun üzerini bütçe ile örtüyor” eleştirilerinin haklılığını gözler önüne serdi. 2025 yılında 219 milyar 723 milyon 130 bin TL olan Aile Bakanlığı’nın, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” ödeneği, 2026 yılı için 284 milyar 470 milyon 466 bin TL’ye yükseltildi.

Bakanlığın, “Yoksulluğa yama” olarak yorumlanan bütçesinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

2023: 91 milyar 582 milyon 780 bin TL

2024: 205 milyar 861 milyon 822 bin TL

2025: 219 milyar 723 milyon 130 bin TL

2026: 284 milyar 470 milyon 466 bin TL

YARDIM EDİLMİŞ YOKSULLAR

CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı da sosyal yardıma muhtaç sayısında yıllar itibarıyla yaşanan artışı gündeme getirerek, “Siz vatandaşı sefalete sürükleyen ve sosyal yardıma muhtaç eden bir ekipsiniz” dedi. İktidarın, “Yoksulluk ile Mücadele” bütçesinde yaptığı artışla ilgili de Ocaklı, “Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış bir yoksulluk istiyoruz” diye konuştu. Ocaklı, CHP’nin Aile Bakanlığı bütçesine ret oyu vereceğini de açıkladı.

UTANÇ TABLOSU

Bütçe görüşmelerinde açıklanmayan Türkiye’nin yoksulluk tablosu da Bakanlığın 2025’in ilk yarısına yönelik raporlarına yansıdı.

Raporda, Türkiye’deki bazı sosyal yardım kalemleri ve yararlanıcı sayıları şöyle kaydedildi:

Oturulamayacak derecedeki hane sayısı: 11 bin

Aşırı yoksul sayısı: 11,8 milyon

GSS borçlusu sayısı: 8 milyon 217 bin 937

Elektrik tüketim desteği alan sayısı: 3 milyon 461 bin 452

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Komisyon toplantısında, İstanbul Sözleşmesi de gündeme geldi. AKP Milletvekili Nilgün Ök, ülkede her geçen gün artan kadın cinayetlerini yok sayarak, “AK Parti olarak ve ilk hükûmetlerimiz zamanında seçim beyannamemizde de özellikle kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleriyle ilgili kadınlara çok önemli sözler vermiştik. Bugün bu sözlerin yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” yorumunu yaptı. CHP’nin, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıktınız” tepkisi üzerine Ök, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıktınız, kadın bir geceyle yok hükmünde sayıldı’ denildi. Evet, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı. İstanbul Sözleşmesi marjinal gruplar ve farklı boyutlara çekildi, çıktık" dedi.

***

SEÇİM HAZIRLIĞI

Bakanlığın sosyal yardım bütçesinde 2027 yılı için öngörülen artış da komisyonun gündemine taşındı. 2026 yılı için 284 milyar 470 milyon TL olarak teklif edilen yoksullukla mücadele ve sosyal yardım bütçesi, 2027 yılı için 644 milyar 347 milyon TL olarak teklif edildi. Muhalefet, “Seçime hazırlık mı yapıyorsunuz?” diye sordu.