Yoksulluğun acı tablosu

AKP’nin ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi. İktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken çok sayıda yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldi. Resmi verilere göre, Türkiye’deki 17 milyon 114 bin 912 yurttaş yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebiliyor.

Giderek derinleşen yoksulluk, en çok çocukları ve gençleri etkiledi. Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılına yönelik programında yer alan sosyal yardım harcama verileri de yoksulluğun gençler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı’nca paylaşılan verilere göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde MEB, ilk ve ortaöğretim kademesindeki 277 bin 156 muhtaç öğrenciye burs verdi. Muhtaç öğrenci sayısı 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ise 283 bin 2’ye yükseldi. 2023-2024 döneminde MEB’den burs alan ve “Muhtaç öğrenci” olarak nitelendirilen öğrenci sayısı da belli oldu. Buna göre, 2023-2024 döneminde 348 bin 367 öğrenci eğitim yaşamına ancak burs ile devam edebildi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE YÜKSEK YOKSULLUK

Yükseköğretimdeki muhtaç öğrenci sayısında yaşanan artış da dikkati çekti. 2024 itibarıyla 800 bini aşan yükseköğretimdeki muhtaç öğrenci sayısı, eğitim dönemlerine göre şöyle sıralandı:

• 2021-2022: 949 bin 717 (Pandemi etkisi)

• 2022-2023: 567 bin 289

• 2023-2024: 813 bin 598

∗∗∗

BAKILAMAYAN ÇOCUKLAR

BirGün’ün gündeme getirdiği ailesinin yanından alınma riski bulunan çocukların güncel sayısı da Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda paylaşıldı. Ailesi tarafından en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve Aile Bakanlığı’nca Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SED) kapsamına alınan çocuk sayısının 283 bin 684 olduğu bildirildi.