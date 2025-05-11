Yoksulluğun faturası çocuklara kesiliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda bir ücretsiz yemek talebine karşı her fırsatta “yetersiz kaynak” gerekçesini sunarken, okullarda öğrenci velileri ve okul yönetimleri arasında yemek için tartışma yaşanıyor.

Bunun son örneği İzmir Balçova’da bulunan Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda yaşandı. Okuldaki çocuklarına öğle yemeği getiren velilerin, okul müdürü tarafından okula alınmadığı iddia edildi.

Öğrenci velileri, çocukların fiyatları yüksek olan kantinden alışveriş yapmaya zorlandığını ileri sürerek okul müdürüne tepki gösterdi.

Okul yönetimi ise iddiaları yalanlayarak, yalnızca dışarıdan satın alınan yemeklere izin verilmediğini ifade etti.

Veli-der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat derin yoksulluğun faturasının çocukların sırtına yüklendiğini vurguladı.

Kalafat, “Türkiye'de 20 milyona yakın öğrenci büyük bir eşitsizlikle boğuşuyor. Kamusal eğitim, çocuklarımızın sadece bilgiye değil; beslenme, ısınma, barınma gibi en temel ihtiyaçlarına dahi cevap veremez hale gelmiştir. Her gün ağırlaşan ekonomik koşullar, aileleri çözüm üretmeye zorlarken, okul yönetimi ile veliler arasındaki çatışmanın büyümesi asıl meseleyi görünmez kılıyor: Çocuklarımızın kamusal hakları. Çocuklarımızı bu çıkmazdan kurtarmanın yolu, temel ihtiyaçlarının kamusal bir hak olarak tanınması ve karşılanmasından geçmektedir” dedi.