Yoksulluğun görünen yüzü: Makarna tüketimi artıyor

Türkiye’de makarna tüketimi giderek artıyor. Yıllık makarna tüketimi kişi başı 7.3 kilograma yükseldi. Makarna yemek birçok ülkede bir kültürken, Türkiye’de daha çok, ucuz olduğu için tercih edilen bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak giderek artan yoksulluk, alım gücünün düşmesi makarna tüketimini artırıyor.

2013 yılında yıllık kişi başı makarna tüketimi 4.4 kilograma kadar inerken, pandemide 7.5 kilograma kadar yükseldi.

2023 yılında kişi başı tüketim 7.1 kilograma düşse de geçen yıl tekrar yükselişe geçerek, 7.3 kilograma yükseldi. Türkiye, makarna tüketiminde 2023 verilerine göre dünyada 13. sırada yer alırken, ilk sırayı 23.3 kilogramla İtalya, ikinci sırayı 17 kilogramla Tunus ve üçüncü sırayı 13.6 kilogramla Venezuela aldı.

ET YİYEMİYORUZ

Nefes’te yer alan habere göre yüksek kira fiyatları nedeniyle hane halkı harcamalarında aslan payını kira alırken, gıdaya ayrılan pay giderek azalıyor. Türkiye et tüketiminde dünya ortalamasının gerisinde bulunuyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tarım görünümü 2024-2033 raporuna göre, kişi başına kırmızı et tüketimi OECD ülkelerinde 34.8 kilogram, Avrupa’da 34.5, dünya genelinde 18.1 kilogramken, Türkiye’de ise sadece 16.6 kilogram düzeyinde bulunuyor.

İpsos’un araştırmasına göre, pandemi öncesinde hane başında bir yıllık makarna alımı 16 kilogram düzeyindeyken, bu rakam, ekonomik zorluklara rağmen 18 kilograma çıktı. Uygun fiyatlı olması nedeniyle Türkiye’de yapılan her alışverişte ortalama iki paket makarna satın alınıyor. Tüketicilerin yüzde 83’ü burgu, yüzde 79’u çubuk, yüzde 67’si de fiyonk makarnayı tercih ediyor.