Yoksulluk artıyor, veriler açıklanmıyor

HABER MERKEZİ

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in soru önergesine verdiği yanıtı eleştirdi.

Bakırlıoğlu, 2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda yer alan eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin açıklanmadığını, Bakanlığa 2024 medyan gelirinin ne kadar olduğunu ve bu gelirin önceki yıla göre nominal ve reel olarak yüzde kaç değiştiğini sorduklarını belirtti. Ancak doğrudan bir rakam yerine Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet sitesine yönlendiren bir link gönderildiğini ifade etti. Bu durumu “kaçamak yanıt” olarak nitelendirdi.

Medyan gelirin, toplumdaki gelir dağılımını gösteren temel göstergelerden biri olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, “Nüfus gelirine göre sıralanır ve ortadaki kişinin geliri esas alınır. Bu kişi ortalama yurttaşı temsil eder. Bugün ortadaki yurttaşın gelirinin asgari ücret seviyesinde olduğu görülüyor” dedi.

Ülkede 17 milyon 821 bin kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu belirten Bakırlıoğlu, yoksulluk oranının 2024’te yüzde 10,1 iken 2025’te yüzde 10,7’ye çıktığını söyledi.

Çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücretle çalıştığını ifade eden Bakırlıoğlu, en düşük emekli aylığı alanların oranının 2019’da yüzde 7 iken 2026’da yüzde 30’a yaklaştığını kaydetti. Ekonomik krizin etkilerinin gizlenemeyeceğini belirten Bakırlıoğlu, “Market, kira ve fatura fiyatları ortada. Yoksulluk kader değil, ekonomi politikalarının sonucudur” dedi.