Yoksulluk derinleşiyor: ''Kuru ekmek bile bulamıyoruz''

Artan hayat pahalılığı, işsizlik ve düşük gelirler nedeniyle geçim sıkıntısının derinleşti illerden Van'da yurttaşların bir kısmı temel gıda ürünlerine dahi ulaşmakta zorlandıklarını ifade etti. Bir kent sakini, "Piyasa çok kötü. Nasıl geçineceğiz? Kuru ekmek bile bulamıyoruz. Emekli 20 bin maaş alıyor, ne yiyecek ne kiraya verecek? Adam çöpten ekmek toplayıp evine götürüyor. 2 senedir kırmızı et yemedik. Domates 70-80 lira, patlıcan 150 lira olmuş, kimse alamıyor" dedi.

Artan hayat pahalılığı ve gelir düşüklüğü ülkenin birçok noktasından tepkilerin gelmesine yol açıyor. 20 bin lira en düşük emekli aylığı ve 28 bin 75 lira asgari ücret ile hayatını sürdürmeye çalışan yurttaşlar birçok ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor.

İpekyolu semt pazarında esnaf ve yurttaşlar artan fiyatlar ve düşen alım gücüne tepki gösterdi. Emekliler geçinemediklerini belirtirken, esnaf ise siftah yapamamaktan dert yandı.

Pazar alışverişine çıkan emekli bir yurttaş, "Durumlar iyi değil, her şey çok pahalı. Bir şey alınmıyor. Kira yok çok şükür, ev bizim ama cebimde 150 lira var. Ne yapacağım? Maaş bitti" dedi.

"SEBZE BİLE ALINMIYOR"

Pazar esnafı ise fiyatların yüksekliği nedeniyle satış yapamadıklarını belirtti. Bir esnaf, "Sebze şu anda biraz yüksek. Fiyatlar yüksek olduğundan milletin alım gücü yok, sebze bile alamıyor. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. Millet çıkma sebze olunca alıyor. Ama fiyatlar yüksek olunca sorup alamıyor. Eskiden 500-600 liraya gelen oluyordu, şimdi 200-300 lirayla geliyorlar, bir şey alamıyorlar. 1 kilo patlıcan 150-200 lira olmuş, fiyatlar yüksek, millet alamıyor" ifadelerini kullandı.



Pazarda 22 yıllık esnaf olduğunu belirten bir kişi de, "Saat 13.00 olmuş, hala siftah yapmış değilim. Eskiden pazarlar iyiydi ama son 15 yıldır çok düştü. Çok sayıda market açıldı, küçük esnaf bitmiş durumda. Eskiden insanlar 400-500 lirayla gelirdi, şimdi 250 lirayla geliyorlar" dedi.

"ARTIK HAYAT ÇOK ZOR"

Bir başka emekli yurttaş ise yaşam koşullarının ağırlığına şöyle dikkati çekti:

"Piyasalar berbat. Bu hayat değil artık ama insan yaşamak zorunda. Van'da bugün sebzenin kilosu 100 liradan aşağı değil. Meyve alsan 1 kilo elma 100 lira. Burada artık hayat çok zor. Emekliler sınırlı yaşayabilir, bütçeyi büyütemez. Çünkü 20 bin lirayla ne kadar geçinilebilir? Böyle olunca tedirginiz, böyle hayat sürmez. Bugün 20 bin lirayla daire kiralayacağız. Faturaları, giderleri nasıl yapacağız? Hadi kuru ekmeğe razı oldun ama hayat yaşıyorum diyemezsin. Ayda 2 kez et alamaz, haftada bir sebze alamaz."

"BİZ SADECE SEÇİMLERDE Mİ VARIZ?"

Pazardaki bir diğer yurttaş da, "Piyasa çok kötü. Nasıl geçineceğiz? Kuru ekmek bile bulamıyoruz. Emekli 20 bin maaş alıyor, ne yiyecek, ne kiraya verecek? Adam çöpten ekmek toplayıp evine götürüyor. 2 senedir kırmızı et yemedik; sebze, ekmek götüremiyoruz eve. Domates 70-80 lira, patlıcan 150 lira olmuş, kimse alamıyor. Seçim zamanı geliyorlar ama sonrasında kimse halkın halini sormuyor. Biz sadece seçimlerde mi varız? Kimse milletin ne yediğine, ne içtiğine bakmıyor. Hiç kimse millete bakmıyor. Ne belediye başkanı ne Cumhurbaşkanı ne milletvekili kimse millete bakmıyor. Herkes kendi koltuğuna bakıyor" diye konuştu.