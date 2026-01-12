Yoksulluk, dijital bağımlılık, sağlıksız gıda: Çocuk sağlığı alarm veriyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığının bir insan hakkı olduğuna dikkat çekerek "Çocuklar yoksulluk, çevresel etkiler, yanlış beslenme, dijital bağımlılık ve bilim dışı uygulamalardan yetişkinlere göre çok daha fazla etkileniyor. Bu nedenle pediatri, yalnızca klinik bir alan değil, çocukların yaşam hakkını koruyan kamusal bir sorumluluktur” dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen V. Cerrahpaşa Pediatri Günleri, “Pediatri 2.0: Değişim Başladı” temasıyla gerçekleştirildi.

Üç gün süren kongrede, çocuk sağlığını doğrudan etkileyen tıbbi, teknolojik ve toplumsal başlıklar ele alındı. Kongrede yapay zekânın klinik kullanımı, genetik ve moleküler tanı yöntemleri, hedefe yönelik tedaviler, adölesan sağlığı, beslenme, solunum yetmezliği, travma yönetimi, aşılamada küresel sorunlar ve dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki etkileri güncel bilimsel veriler ışığında tartışıldı.

'KAMUSAL SORUMLULUKTUR'

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığının yalnızca tıbbi bir konu değil, aynı zamanda temel bir insan hakkı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kasapçopur “Cerrahpaşa Pediatri olarak, çocuk sağlığı ve hastalıklarını yalnızca bir bilim dalı olarak değil, çocukların yaşam hakkını ve geleceğini koruyan bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Çocuklar, yaşamın en kırılgan grubudur. Yoksulluk, çevresel etkiler, yanlış beslenme, dijital bağımlılık, zararlı alışkanlıklar ve bilim dışı uygulamalar çocukları yetişkinlere göre çok daha derinden etkiler. Çocukları yaşamın her alanında korumak en temel görevimizdir” diye konuştu. Çocukların sosyal medya, sağlıksız beslenme ve elektronik sigara gibi yeni tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kasapçopur, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya uygulamalarından, 18 yaş altındaki çocukların ise ultra işlenmiş gıdalardan korunması gerektiğini vurguladı. Kasapçopur, “Çağdaş ve bilimsel tıp bu ülkenin tüm çocukları için bir haktır. Bizim temel amacımız, çocukları yaşamın her alanında korumak; onları bilimsel, çağdaş ve etik hekimlik anlayışıyla geleceğe hazırlamaktır. Çağdaş ve bilimsel tıp bu ülkenin tüm çocukları için bir haktır" diye konuştu.

CHATGPT BÖYLE DEDİ

Kongre Başkanı Prof. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek ise bu yılki temanın klinik tıp ile hızla gelişen teknolojiyi bir araya getirmek amacıyla belirlendiğini söyledi. Zeybek, “Hastalar artık internette araştırma yaparak, ‘ChatGPT böyle dedi’ diyerek polikliniğe geliyor. Bu dijital dünyayı görmezden gelemeyiz; doğru ve etik biçimde yönetmek zorundayız” dedi. Yapay zekânın hekimin yerini alamayacağını vurgulayan Zeybek, asıl meselenin bu teknolojilerin bilimsel ve güvenli biçimde klinik karar süreçlerine entegre edilmesi olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin çocuklarda hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve yeni sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.