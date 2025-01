Yoksulluk düzenine karşı halk ayakta

SOL Parti İzmir İl Örgütü öncülüğünde asgari, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamanlara tepki göstermek için 'halk yürüyüşü' eylemi düzenledi.

'Açlığa ve sefalete karşı halk ayakta' şiarıyla yapılan açıklama öncesi Buca Forbes Caddesi üzerine yürüyüş yapıldı. Yağmur altında gerçekleşen yürüyüşe yoğun katılım gösterildi. Yürüyüşün ardından Buca Forbes Caddesi girişinde basın açıklaması gerçekleşti.

Basın açıklamasını Mehmet Duman okudu. Duman, "Bizleri mahkum ettiğiniz sefalete, yoksulluğa karşı alanlardayız. Sizler bir avuç sermaye sahibi sömürücülerin temsilcisi olarak emeğimizin, alınterimizin hırsızlığını yapıyorsunuz. Asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak yakın zamanda bizleri açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Emekli ve memur maaşlarına yaptığınız trajikomik zamlarla bizlere yoksulluğu reva görüyorsunuz. Bu halk bu memleket sizlerin babanızın çiftliği değil. Bu ülkenin emekçileri, memurları, gençleri, emeklileri, kadınları siz daha zengin olasınız, lüks içinde yaşayasınız diye her gün emeklerini satmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

Duman, "Sokaklara bakın her gün evine bir lokma götürebilmek için yaşayan insanları görürsünüz, çocuğunu okula aç gönderen velileri görürsünüz" dedi ve ekledi: "Akşama kadar zor şartlarda baskıyla, mobbingle çalışmak zorunda kalan emekçileri görürsünüz. Ölümü göze alarak çalışan madencileri, işçileri görürsünüz. Ataması yapılmadığı için hayatına son veren gençleri görürsünüz. Kasasına kuruş girmeden kepenk kapatan esnafları görürsünüz. Çay simit yiyerek gün geçirmeye çalışan emeklileri görürsünüz. Diğer tarafta ise devletten her türlü ihaleyi usulsüz şekilde alan, her yıl vergi muafiyetini kapan ayrıcalıklı semtlerinde, lüks arabalarından inmeyen asalak bir avuç patronları görürsünüz."

‘BAŞKALDIRIYORUZ’

Duman şunları söyledi: "Siz varlıklarınıza varlık katabilesiniz diye bu ülkenin yer altı ve yerüstü zenginliklerini yağma eden, sermayeye peşkeş çeken zihniyetinizi tarihe gömeceğiz. Ülkemizi soyup soğana çeviren uluslararası tekellerin, zenginlerin yarattığı krizin faturasını, ödemeyeceğiz. Bizlere dayattığınız IMF politikalarına başkaldırıyoruz. İnsanca yaşanacak bir ülke için mücadele ederek bu tek adam rejiminden kurtulalım. Yolsuzluk ve yoksulluk düzeninizi reddediyoruz. Yağma ve talan düzeninizi tanımıyoruz. Ülkemizi sürüklediğiniz karanlığa karşı sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Eşit, adil, özgür bir ülke için birleşiyoruz. 13 Ocak Pazartesi günü greve çıkacak memur sendikalarının yanındayız. Birleşerek ve mücadele ederek bu düzeni yıkacağımızı biliyoruz."