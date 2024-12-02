Yoksulluk en can alıcı sorun

HABER MERKEZİ

Ekonomik kriz ve yoksulluk ülkenin ne önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İktidar, “terör”, dış güçler, savaş söylemleriyle tabanı konsolide etmeye çalışsa da tüm kamuoyu yoklamalarında açık ara birinci çıkan sorun ekonomik kriz ve işsizlik.

Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi 27 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 19 ilde toplam bin 358 kişiyle yaptığı Türkiye Geneli Gündem Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Batman, Dersim, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kars, Mardin, Mersin, Muğla, Siirt, Urfa, Şırnak, Van ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen ankette katılımcılara MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısıyla başlayan süreçle ilgili eğilimleri soruldu.

Araştırmada katılımcılara ilk olarak “Sizce Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 38,9’u “Ekonomik Kriz/İşsizlik” yanıtını verirken yüzde “9,5’i Kürt Sorunu” cevabını kullandı.

“Çatışma ve Şiddet Politikaları ile Sınır Ötesi Operasyonların Mevcut Ekonomik Krizi Etkilediğini Düşünüyor Musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 40’a yakını evet cevabı verdi. Hayır diyenler yüzde 22,1, kısmen yanıtını verenlerin oranı yüzde 22, kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 18,4 olarak ölçüldü.

"Kürt sorununun ekonomik kriz/işsizlik sorununa ne ölçüde etki ettiğini düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 13’ü çok etkiliyor, yüzde 15’i kararsızım, yüzde 20’si etkilemiyor, yüzde 9’u hiç etkilemiyor, yüzde 8’i ise böyle bir sorun yok yanıtını verdi.

Araştırmada son dönem siyasetin gündeminden düşmeyen “çözüm süreci” tartışmaları da soruldu.

"Devlet Bahçeli’nin Çıkışının Kürt Sorununda Yeni Bir Çözüm ve Müzakere Sürecine Evrilmesi Sizce Mümkün Mü?” sorusu katılımcıların yüzde 27’si evet, yüzde 30’u ise hayır yanıtını verdi. Kararsız olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 14 olurken böyle bir sorunun olmadığını savunanların oranı yüzde 8 olarak yer aldı.

“Bahçeli Tarafından Atılan Adımların Kürt Sorununda Yeni Bir Çözüm ve Müzakere Sürecine Evrilmesi İçin Öncelikli Olarak Neler Yapılmalı?” şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 17,4’ü “Taraflar samimi olmalı ve güven vermeli” dedi.

Yüzde 11,8’lik oran Adalet ve eşitlik temin edilmeli” değerlendirmesini yaparken “Önce demokratikleşme olmalı” şıkkını işaretleyenlerin oranı yüzde 8,9 olarak ölçüldü. “PKK Askeri operasyonlar ile bitirilmeli” diyenlerin oranı yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

Araştırmada katılımcılara son olarak “Kürt Sorununun Cumhurbaşkanlığı/Hükümet Sistemi Sorununa Ne Ölçüde Etki Ettiğini Düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Bu soruya ise katılımcıların yüzde 6’sı çok etkiliyor, yüzde 27’si etkiliyor, yüzde 18’i kararsızım, yüzde 22’si etkilemiyor, yüzde 17’si hiç etkilemiyor, yüzde 8’i ise böyle bir sorun yok yanıtlarını verdi.