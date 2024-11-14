Yoksulluk halk sağlığı sorunudur

Haber Merkezi

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeşin yaşamını yitirmesine ilişkin Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve KESK'ten açıklamalar geldi. TTB açıklamasında, "Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur! Ekonomik krizi faturasını yoksul halka ve emekçilere yüklerken, sermayeye kaynak aktarımını her geçen gün artıran politikaların sona erdirilmesini istiyoruz" denildi.

KESK'ten yapılan açıklamada da "Halkın yoksulluğu ölüm demektir. Bu ölümlerin nedeni insanları para için öldüren vahşi kapitalist sistemdir. Sorumlusu da mevcut siyasal rejim ve düzendir" ifadeleri yer aldı.