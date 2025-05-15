Yoksulluk işsizlik ablukası

Politika Servisi

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi ‘Türkiye’de Genç İstihdamı Raporu’nu yayımladı. Raporda, Türkiye’deki genç istihdamının durumu, işsizlik sorunu, güvencesiz çalışma koşulları, genç yoksulluğu, sendikalaşma ve dünyadaki genç istihdamı ele alındı. Rapora göre 10 gençten 6’sı istihdama dahil olamıyor. Her 10 genç işçiden sadece biri sendika üyesi. Genel-İş’in araştırmasına göre meslek lisesi mezunları, üniversite mezunlarından daha çok istihdam olanağı buluyor.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) sayısı giderek büyüyor, her 4 gençten 1’i NEET. Geniş tanımlı genç işsizliğinin yüzde 37,3 olduğunun vurgulandığı araştırmada üniversite mezunu 4 gençten 1’inin işsiz olduğu belirtildi. Türkiye’nin 2023 yılı itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı yüzde 17,4 seviyesinde olduğu, bu oranın hem Avrupa Birliği (AB) ortalaması olan yüzde 14,5’in, hem de OECD ortalaması olan yüzde 10,5’in oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekildi. İncelenen 15 ülke arasında genç işsizliğin en yüksek olduğu dördüncü ülke konumunda yer aldı.

Raporda gençlerin çalışma hayatına katılımının düşük olması, sendikalaşmayı da olumsuz etkilediği belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, 15 ile 29 yaş arasında 9 milyon 265 bin 156 sigortalı işçinin yalnızca 790 bin 762’si sendika üyesi olduğuna dikkat çekildi. Genç işçilerin sadece yüzde 9’u sendikalı olduğu belirtildi. Türkiye’de 25 yaş altındaki her 5 kişiden 1’i yoksullukla baş başa bırakıldı. Raporda belirtilen verilere göre 2024 yılında genel yoksulluk oranı yüzde 13,3 iken, 15-24 yaş aralığındaki gençlerde bu oran yüzde 17,1’e yükseldi. 0-14 yaş arası çocuklar için ise yoksulluk oranı yüzde 21,8’e çıktı. Cinsiyet farkı genç yoksulluğunda da kendini gösterdi. Toplamda yüzde 13,3 olan yoksulluk oranı, kadınlar arasında yüzde 14,2’ye yükselirken 0-14 yaş arası kız çocuklarında bu oran yüzde 22,4’e, 15-24 yaş arası genç kadınlarda ise yüzde 18,6’ya ulaştı.