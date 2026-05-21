Yoksulluk ‘kaleyi’ sardı: Binlerce yoksul hane var

Türkiye’de 2026 yılı itibarıyla 20 milyona yakın yurttaş, düzenli sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her yıl daha da artırdığı sosyal yardım bütçesi de derin yoksulluğu gizlemeye yetmedi. 2004 yılı itibarıyla AKP idaresinde olan ve “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen Antep'in Şahinbey ilçesindeki yardıma muhtaç sayısı dikkati çekti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun açıkladığı bayram yardımları, “Yoksulluğun itirafı” olarak ortaya çıktı.

Tahmazoğlu, ilçedeki 18 bin 60 ihtiyaç sahibi aileye 20 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacağını duyurdu. İkramiyelerden yaşlılık, dul, yetim ve engelli maaşı alanlar ile yardıma muhtaçlara verilen Şefkat Kart sahiplerinin yararlanacağı belirtildi. Tahmazoğlu, 20 bin TL ve altında emekli maaşı alanlara da bayram ikramiyesi verileceğini bildirdi.

İlçedeki derin yoksulluğu ortaya koyan verileri ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, “Ortalama dört kişilik hane hesabıyla bakıldığında yardıma muhtaç kişi sayısı 72 bin kişiye, yani ilçe nüfusunun kabaca yüzde 7'sine denk geliyor” dedi. İlçedeki her 14 kişiden birinin sosyal yardıma ihtiyaç duymasının bir başarı hikâyesi olmadığının altını çizen Şencan, “İktidarın görevi insanları yardımla ayakta tutmak değil, alın teriyle yaşayabilecekleri bir düzen kurmaktır. AKP’liler övünecek duruma gelmişse vay halimize” diye konuştu.