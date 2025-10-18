Yoksulluk kronikleşti: Kiralar ve faturalar ödenmiyor, çocuklar okuldan alınıyor

Derin Yoksulluk Ağı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde, ülkede yoksulluğu geldiği durumu ortaya koydu.

İstanbul Beyoğlu’nda dün düzenlenen basın toplantısında hazırladıkları raporu paylaşan Derin Yoksulluk Ağı 108 hane ile yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları paylaştı.

EVSİZLİK KORKUSU

Derin Yoksulluk Ağı’nın paylaştığı veriler şöyle:

97 hane gıda güvencesizliği yaşıyor.

93 hane çocuklarının okul masraflarını karşılamakta zorlanıyor.

71 hane son iki yılda en az bir kez elektrik, su veya doğalgaz kesintisi yaşamış.

84 hane evsizlik korkusu yaşıyor.

51 hane kirasını ödeyemediği için birden fazla ev değiştirmiş.

93 hane sağlık giderlerini karşılayamıyor.

22 çocuk örgün eğitimi bırakmış; bu çocukların 15 yaş üstü olanları çalışmaya başlamış.

91 hane çocuklarına her sabah beslenme koymakta zorlanıyor. 16'sı ise haftanın hiçbir gününde beslenme koyamıyor.

Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, yoksulluğun artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve insani bir sorun haline geldiğini vurguladı:

“Derin yoksulluk bir erişememe halidir. Sadece gelir yoksunluğu değil; gıdadan temiz suya, barınmadan eğitime, sağlıktan kültüre kadar insana yakışır bir yaşam hakkından mahrum bırakılmaktır. Bu durum bir insan hakları ihlalidir. Adil yaşam hakkı yoksulların elinden alınmıştır.”

YOKSULLUK NASIL ÖNLENİR

Derin Yoksulluk Ağı, derin yoksulluğun önlenmesi için şu başlıklarda acil önlemler çağrısı yaptı: