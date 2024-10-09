Yoksulluk okuldan koparıyor

Birgül BİRBEN

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-24 eğitim öğretim yılı örgün eğitim istatistiklerine dair ilk incelemesini hazırladı. Çalışmada okuldan kopan çocuklara odaklanıldı.

ERG Politika Analisti Özgenur Korlu tarafından hazırlanan çalışmada okuldan kopuşların oğlan çocuklarında daha fazla görüldüğüne dikkat çekildi. Çalışmada “Bu durum oğlan çocukların ağırlıklı olarak ekonomik sebeplerle kız çocuklarınsa ağırlıklı olarak ailevi sebeplerle eğitim dışına çıkmasından kaynaklanıyor olabilir. Kayıtlı ve kayıtsız çalışan çocukların tespit edilmesi ve onlara yönelik müdahale programları geliştirilmesi önemlidir” denildi.

Çalışmanın son kısmında ise çocuk yoksulluğuna dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Okullulaşmanın uzun yıllar sonra geriye gittiği bu dönemde kamu politikalarında eğitim ve çocuk yoksulluğunun bir an önce gündeme alınması gerekiyor.”