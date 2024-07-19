Yoksulluk önlenemez boyutta: 3,4 milyon hanede derin yoksulluk

Haziran 2024 itibarıyla, Türkiye’de Aile Destek Programı kapsamına alınan hane sayısı 3 milyon 479 bin 832 oldu. Destekle ayakta kalmaya çalışan hanelerde kişi başına düşen gelirin 1.883 TL’den az olduğu belirlendi.

Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan Aile Desteği Programı’na yönelik veriler, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Program kapsamında Haziran 2024 itibarıyla maddi yardım yapılan hane sayısı 3,5 milyona dayandı.

Türkiye Aile Desteği Programı, Haziran 2022’de uygulamaya konuldu. Program kapsamında yoksul hanelere gelirlerine göre 850 TL ile 1.250 TL arasında destek verileceği bildirildi. Programın uygulamaya konulduğu Haziran 2022’de, 2,5 milyon hanenin desteklerden yararlandığı belirtildi.

YOKSULLUĞU ÖRTME HARCAMASI

Türkiye Aile Destek Programı kapsamına alınan haneler için yapılan toplam ödeme de hesaplandı. İktidarın Türkiye’deki derin yoksulluğu sosyal yardımlarla örtmeye çalıştığını ortaya koyan mali verilere göre, 2024’ün Ocak ayında yoksul hanelere 3 milyar 998 milyon 147 bin TL aktarıldı. Kişi başına düşen gelirin 1.883 TL’den az olduğu hanelere yapılan sosyal yardım tutarı, Mayıs sonu itibarıyla 20 milyar 46 milyon 70 bin TL’ye yükseldi.

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi haneler, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre en fazla 12 aylık süre boyunca maddi olarak destekleniyor. Kişi başına düşen aylık gelirin 450 TL ve altı olduğu hanelerde yardımlar, hane başına 1.250 TL olarak yapılıyor. Kişi başına gelirin

450 TL ve üzeri olduğu hanelere ise 911 TL tutarında maddi destek sağlanıyor.

MUHTAÇ BIRAKTILAR

İktidar eliyle yaratılan ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, program kapsamına alınan hane sayısında da çarpıcı artışa yol açtı. Haziran 2022’de 2,5 milyon olan programdan yararlanan hane sayısı, Aralık 2022’de 3 milyon oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında yardım edilen hane sayısı, Haziran 2024 itibarıyla 3,5 milyona dayandı. Kişi başına düşen gelirin 1883 TL’den az olduğu hanelerin dahil edildiği program kapsamındaki hane sayısı, Mayıs 2024’te 480 bine yaklaştı.

TÜRKİYE AİLE DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA YARDIM EDİLEN HANE SAYISI

Ocak: 3 milyon 264 bin 227

Şubat: 3 milyon 338 bin 294

Mart: 3 milyon 402 bin 305

Nisan: 3 milyon 449 bin 864

Mayıs: 3 milyon 479 bin 832