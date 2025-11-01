Yoksulluk sınırı 2 yılda 2 katına çıktı

Ekonomi Servisi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ekim 2025 ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türk-İş'e göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 28 bin 412 liraya çıktı.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarını ifade edem yoksulluk sınırı da 92 bin 547 lira oldu. Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katını aştı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 36 bin 984 lira olarak hesaplandı.

2024 Ekim ayında 66 bin 553 TL, 2023 Ekim'de ise 44 bin 573 TL olan yoksulluk sınırı son bir yılda yüzde 39, son iki yılda ise yüzde 107 oranında artmış oldu. 2024 Ekim'de 20 bin 431 TL, 2023 Ekim ayında ise 13 bin 684 TL olan açlık sınırı da yoksulluk sınırı ile aynı yüzde oranlarında artış gösterdi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 2023 Ekim ayında bu rakam 17 bin 803 TL iken son iki yılda bu maliyette de yüzde 107 artış yaşandı.

“Mutfak enflasyonu” olarak bilinen gıda harcamalarındaki artış ekim ayında yüzde 1,58 oldu. On iki aylık değişim yüzde 39,06’ya, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,22’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ raporuna göre, ortalama sebze kilogram fiyatı 68 TL, meyve kilogram fiyatı ise 90 TL oldu. Ekmek fiyatı sabit kalırken pirinç ve makarna gibi ürünlerde yeniden artış kaydedildi.