Yoksulluk sınırındaki eğitimciler 75 gündür grevde

Metin YETİM

Beyoğlu Özel İtalyan Lisesi yönetimi, eğitimcilerin toplu iş sözleşmesi taleplerine karşı İtalyan Konsolosluğun'dan edinilen hukuki geçerliliği olmayan bir belgeyle grevi sonlandırmaya çalışıyor.

Tez- Koop-İş üyesi İtalyan Lisesi eğitimcileri toplu iş sözleşmesinin sendikal hakları olduğunu ve yönetimin masaya oturacağı güne kadar greve devam edeceklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) grev kırıcı uygulamalarına karşı mücadeleyi sürdüren eğitimcilerin en büyük talebi eşitsizliğin sona ermesi.

"İNSANİ ŞARTLARDA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

22 yıllık eğitimci olan Beyoğlu Özel İtalyan Lisesi öğretmeni Armando Cosentino, grevdeki öğretmenlerin İtalyan vatandaşı öğretmenlerle aynı şartlarda çalışmak istediğini, eğitimciler olarak maaşlarının yıllardır enflasyon karşısında eridiğinin altını çizdi. Mücadelenin sonunda maaşlarının ancak yoksulluk sınırına ulaştığını ama yönetimin toplu iş sözleşmesi masasına oturmaya yanaşmadığını söyledi.

İtalyan Lisesinde bir İtalyan vatandaşı öğretmen olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Cosentino gerçekleştirdikleri grevin bir hak mücadelesi olduğunu, bu konunun İtalya Türk düşmanlığı gibi yüzeysel ele alınmasının eğitimci olarak yanlış bulduğunun altını çizdi.

Beyoğlu İtalyan Lisesi'nde çoğunun eğitimi devam eden okul velisi Jale Uysal yasalara uygun olarak okuldaki öğretmenlerin toplu iş sözleşmesine sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak öğretmenlerin grev yapmak zorunda kalmasının öğrencilerin eğitiminin de aksamasına neden olduğunu söyledi. Öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Uysal, eğitimcilerin hak mücadelesinde yanlarında olduklarını iletti.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başak Baysallı 12 yıldır İtalyan Lisesi'nde çalışıyor. Greve başlamadan önce okuldaki İtalyan vatandaşı öğretmenlerin haftada 18 saat, kendilerinin ise haftada 40 saat çalıştıklarını söylerek mücadeleyle okuldaki öğretmenlerin çalışma saatlerinin eşitlendiği dile getirdi.

Baysallı bir edebiyat öğretmeninin öğrencilere daha kaliteli bir eğitim vermesi ve sonraki güne hazırlanabilmesi için düzenli olarak tiyatroya, sinemaya gidebilmesinin kitap satın alabilmesinin önemini vurguladı ve haftada 40 saat çalışırken bir eğitimcinin bunu gerçekleştirebilmesinin zorluğuna dikkat çekti. Okul yönetiminin toplu İş sözleşmesi masasına oturacağı ana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.