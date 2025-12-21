Yoksulluk tartışılırken: Meclis’te milyonluk saatler

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde AKP'li milletvekilleri taktığı lüks saatleri ile görüntülendi. AKP’li Nebi Hatipoğlu’nun ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun pahalı saatleri dikkatleri üzerine çekti.

GÜNCEL KURLA 9,2 MİLYON LİRA

Sözcü’nün haberine göre, bütçe görüşmelerinde hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı konuşulurken İYİ Parti’den seçildikten sonra AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, satış fiyatı 214 bin dolar olan Audemars Piguet marka bir saatle Meclis’te yer aldı.

Saatin bugünkü kurla yaklaşık 9,2 milyon lira değerinde olduğu, ikinci el piyasasında ise 5-7,5 milyon lira arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Daha önce yaklaşık 850 bin liralık Rolex marka saatiyle gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun ise bu kez yaklaşık 350 bin lira değerindeki Cartier marka saatle Genel Kurul’da bulunduğu aktarıldı.

ÇAĞLAYAN'I AKILLARA GETİRDİ

AKP’li vekillerin lüks saatleri, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı da yeniden gündeme getirdi.

Çağlayan, çokça tartışmalara konu olan 463 bin avro değerindeki Patek Philippe marka saatin parasını, ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Zarrab’ın ödediği iddialarını reddetmiş, saatin ücretini kendisinin ödediğini iddia etmişti.