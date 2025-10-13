Yoksulluk ve adaletsizlik kimsenin kaderi değil

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya, Türkiye’de bebek ölümlerine ilişkin vahim tabloyu Meclis gündemine taşıdı.

Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, OECD verilerine göre Türkiye’de her bin bebekten 9,8’inin, TÜİK verilerine göre ise binde 10’unun daha bir yaşına girmeden hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu tablo kader değil; yıllardır süren adaletsiz yönetimin, ihmalin ve yoksulluğun sonucudur.” dedi.

Kaya, “Yirmi yıldır ‘sağlıkta devrim yaptık’, ‘aileyi güçlendiriyoruz’ diyenler; annelerin süt ve mama bulamadığı, bebeklerin şekerli suyla beslendiği bir ülke yarattı.” dedi.