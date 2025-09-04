Yoksulluk verilerine sansür

Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı’na yönelik hemen her yeni veri, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Nisan 2023 itibarıyla her ay yayımladığı veriler, yardıma muhtaç hane sayısının her ay çarpıcı şekilde arttığını da ortaya koydu. Türkiye’de artık kalıcı hale gelen yoksulluğun çözümüne yönelik adım atmayan iktidar, çözümü verileri gizlemekte buldu.

Aşırı yoksulluk çeken ailelerin dahil edildiği Aile Destek Programı’nın Ağustos 2023’e ait verileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 43,7 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere ağustos ayında yapılan ödemeler toplamının 4,3 milyar TL olduğunu duyurdu.

VERİ GİZLENDİ

Bakan Göktaş, nisan ayı itibarıyla her ay düzenli şekilde açıkladığı Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki hane sayısını ise ağustos ayı için açıklamamayı tercih etti. Yoksul hane sayısına yönelik verinin gizlenmesi, “İktidar, yokmuş gibi yaparak yoksulluğun ortadan kalkacağını düşünüyor” yorumlarına neden oldu.

Bakanlığın benzer bir kararı, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde hazırlanan Aylık İstatistik Bülteni’ne yönelik de aldığı belirlendi. 2023 yılı itibarıyla her ay düzenli yayımlanan ve “Türkiye’nin yoksulluk karnesi” niteliği taşıyan bültenin yayınlanmasının durdurulduğu tespit edildi.

∗∗∗

GİZLENEN KALEMLER

Bakanlığın veri akışını durdurduğu aylık bültende yer alan ve Türkiye’deki derin ekonomik buhranı ortaya koyan bazı kalemler, şöyle sıralandı:

∗∗∗

YOKSULLUK ORTADA

Bakanlık, yoksulluk verilerini sansürlese de resmi veriler Türkiye’deki yoksulluğu gizlemeye yetmiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yasal olarak yayımlamakla yükümlü olduğu 2025 yılının ilk yarısına yönelik Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda, şunlar kaydediliyor:

“Ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısı, Haziran 2025 itibarıyla 171 bin 895’e dayandı. Türkiye’de, ‘Oturulamayacak derecede eski’ 11 bin hanede yaşam sürdürülmeye çalışıldığı, 11,8 milyon kişinin aşırı yoksulluk çektiği öğrenildi.”