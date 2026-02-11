Yoksulluk yama tutmadı: Çocukluğa yoksulluk gölgesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı hedeflerinin gerçekleşme oranlarına yönelik raporu, Türkiye’deki derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Ailesi tarafından en temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısının 180 bini, elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısının ise 2 milyon 500 bini aştığı öğrenildi. Rapor öte yandan, 8 milyonu aşkın yurttaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyemediğini de ortaya koydu.

Türkiye’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Siyasi iktidar, sosyal yardıma muhtaçlığa yönelik çarpıcı tabloyu, sosyal yardımlar ile dengelemeye çalıştı. Yoksullukla mücadele kapsamında 2025 yılında toplam 359 milyar 184 milyon 113 bin TL’lik harcama yapıldı.

ÇOCUKLARA YOKSULLUK SARMALI

2025 yılında yapılan 359,1 milyar TL’lik harcama da yoksulluğa çözüm olmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılına yönelik hedefleri ve 2025 yılı hedeflerinin gerçekleşme oranlarının yer aldığı rapor, çarpıcı tabloyu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısının 2025 yılında 182 bin 997 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yoksulluk nedeniyle bakılamayan çocukların, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamına alındığı bildirildi.

Bakanlık, 2026 yılında SED kapsamına alınması öngörülen çocuk sayısını ise 195 bin olarak paylaştı. Türkiye’deki derin yoksulluğun çözülemeyeceğinin itirafı niteliğindeki raporda, 2027 ve 2028 yıllarında SED kapsamına alınacağı tahmin edilen çocuk sayısı ise sırasıyla 196 bin ve 197 bin olarak kaydedildi.

ELEKTRİK DE YARDIMLA

Türkiye’deki yoksulluğun en çarpıcı göstergelerinden olan, “Elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı” verisi de raporda paylaşıldı. 2025 yılında toplam 2 milyon 571 bin 289 hanede elektrik faturasının ödenemediği rapora yansıdı.

GSS BORÇLULARI

Yoksul yurttaşın sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki en büyük engel olarak nitelendirilen GSS prim borçlarına yönelik veriler de dikkati çekti. 2025 yılında GSS prim borcu sosyal yardımla ödenen kişi sayısı rapora, 8 milyon 217 bin 937 olarak yazıldı.