Yoksulluk yama tutmuyor: 20 milyon yurttaş yardıma muhtaç

AKP, Türkiye'de 20 milyon yurttaşı düzenli açlığa mahkum eden ekonomik krize karşı çözümü, yoksulluğu sosyal yardımla perdelemekte buldu. Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizi sosyal yardımlar ile yamamaya çalışan iktidar, “Yoksullukla Mücadele” bütçesini hemen her yıl daha da yükseltti. İktidarın övündüğü yoksullukla mücadele harcaması, Türkiye’deki derin krize ayna tuttu.

Türkiye'de giderek derinleşen ve çözülemez hale gelen ekonomik kriz, 20 milyon yurttaşı sosyal yardıma mahkum etti. 2024 yılı sonunda Türkiye’deki aşırı yoksulluk çekilen hane sayısı 3,6 milyon ulaştı.

BÜTÇENİN YARISI YARDIMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz ile büyüyen yoksulluğu gizlemek için sosyal yardım musluklarını açtı. Bakanlık, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 2025 yılında 219 milyar 723 milyon 130 bin TL’lik kaynak ayırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 407 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinin yüzde 54’ünü yoksullukla mücadele için ayrılan para oluşturdu.

KAYNAKTA ÇARPICI ARTIŞ

Bakanlığın, “Yoksullukla Mücadele” kaleminden harcadığı para ise Türkiye'deki yoksulluğun ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan yoksullukla mücadele harcaması, 2024 yılında 166 milyar 378 milyon 738 bin TL olarak gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, yoksullukla mücadele için 2025 yılının ocak ve şubat aylarında harcadığı para da belli oldu. Bakanlığın, ocak ayında 14 milyar 206 milyon 2 bin TL, şubat ayında ise 17 milyar 316 milyon 264 bin TL harcadığı öğrenildi. Bakanlığın, yoksullukla mücadele için 2025’in ilk iki ayında harcadığı toplam para 31 milyar 522 milyon 266 bin TL olarak hesaplandı.

Yoksullukla mücadele için harcanan parada yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı değişim şöyle kaydedildi:

• 2021: 50 milyar 781 milyon 566 bin TL

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

“YATAĞA AÇ GİRİYORLAR”

AKP eliyle yaratılan yoksulluğa yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “AKP’nin yanlış ekonomi politikaları yüzünden giderek yoksullaştırdığı halk, her geçen yıl giderek yoksullaşıyor ve yardıma muhtaç hale geliyor” dedi. Bakırlıoğlu, Türkiye'deki her üç öğrenciden birinin okula kahvaltı yapmadan gittiğinin altını çizerek, “Çocukların yüzde 19,2’luk kesimi, parasızlık sebebiyle haftada en az bir gün yatağa aç giriyor” diye konuştu. TÜİK’in, Türkiye'deki çocukların yüzde 87’sinden fazlasının yeterli protein alamadığını ortaya koyan verilerini anımsatan CHP’li Bakırlıoğlu, “Her 100 çocuktan 42’si peynir ve yoğurdu her gün tüketemiyor. Türkiye'de 6,5 milyon çocuk ise aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Maalesef bu çocuklar yoksullukla değil, AKP’nin yanlış ekonomi politikalarıyla mücadele ediyor. Bu iktidar, çocuklarımıza okulda bir öğün yemek vermeyi bile zul görüyor. Türkiye'de maalesef milyonlarca hane, ekonomik kriz nedeniyle sosyal yardımlara bağımlı hale geldi” ifadelerini kullandı.