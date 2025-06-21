Yoksulluk yaşamlara mâl oluyor

AKP’nin toplumsal ve ekono mik politikaları, beraberinde bü yük bir yıkım getirdi. Türkiye’deki intihar olaylarında çarpıcı artış kaydedildi. 2003-2024 dönemin de intihar ederek yaşamına son veren kişi sayısı 71 bin 928 oldu.

2003'den 2024'e kadar geçen sü reçte intihar eden kişi sayısında yüzde 94’lük artış yaşandı. İntihar olaylarında en büyük sıçramanın, Temmuz 2018’deki rejim değişikliğinin ardından ya şanması dikkati çekti. Buna göre, 2018-2024 döneminde toplam 27 bin 489 yurttaş intihar ederek yaşamına son verdi. İntihar kaynaklı ölümlerde 2018-2024 döneminde yüzde 41’lik artış ger çekleşti. AKP dönemindeki her 10 intihardan dördünün, 2018-2024 döneminde yaşandığı belirtildi.

KRİZ TETİKLEDİ

Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği 2021-2024 döneminde ise 16 bin 961 kişi intihar ederek hayatına son verdi.

İntihar olaylarındaki çarpıcı artışa yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Verin yetkiyi, görün etkiyi’ diyerek Cumhurbaş kanlığı Hükümet Sistemini öven Erdoğan’ın irrasyonel ekonomi politikaları, özellikle 2021 sonrası kronikleşen yüksek enflasyonla birlikte binlerce yurttaşın hayatı na mal oldu” dedi.

2024’TE REKOR KIRILDI

CHP’li Taşcıer, 2021-2024 yılları arasında bin 301, AKP hükümetleri döneminde ise toplam 6 bin 389 yurttaşın, “Geçim sıkıntısı” nedeniyle yaşamına son verdiğinin altını çizdi. 2023 yılında 275 olan geçinemediği için intihar eden kişi sayısının 2024 yılında yüzde 46 artış ile 402’ye ulaştığını ifade eden Taşcıer, 2024 yılındaki intihar olayı sayısının, 2003-2024 döneminde ki en yüksek sayı olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

2003-2024 döneminde intihar eden kişiler arasında 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da resmi verilere yansıdı. Buna göre, AKP iktidarlarında 10 bin 820 60 yaş üstü yurttaş, hayatını intihar ile sonlandırdı. Benzer bir tablo, genç intiharlarında da yaşandı. 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardın dan 15-24 yaş grubunda intihar olaylarının çarpıcı bir artış kaydettiği belirlendi. Verilere göre, 2018-2024 döneminde intihar eden 15-24 yaş grubundaki kişi sayısı 6 bin 263 ile ifade edildi.

ÇÖKÜŞÜN SEMBOLÜ

İntihar verilerinin, Türki ye'nin içine sürüklendiği derin toplumsal çöküşün çarpıcı bir yansıması olduğunun altını çizen Taşcıer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tablo, toplumun yalnızca ruh sağlığıyla sınırlı bir sorunla karşı karşıya olmadığını, yaşam koşullarının bütüncül olarak çöktüğünü göstermektedir.

Yaşanan intiharlar, ekonomik buhranın, sosyal bağların çözülmesinin ve kamusal sorumluluğun ortadan kalkmasının doğrudan sonucudur. Türkiye’de 60 yaş üstü bireylerde görülen intihar artışı, sosyal koruma mekanizmalarının yetersizliğini, emeklilik sisteminin çöküşünü ve yaşlı yoksulluğunun geldiği boyutu ortaya koyarken, genç nüfusta yaşanan intiharlar ise geleceksizliğin ve fırsat eşitsizliğinin yarattığı toplumsal travmayı göstermektedir.

VAROLUŞSAL KRİZ

AKP döneminde toplumu ayakta tutan temel değerler tek tek aşındırılmıştır. Karşımızda cana kıymayı bireysel bir tercih ol maktan ziyade toplumsal yıkımın ana unsuru haline getiren politik bir süreç vardır. Bugün intiharlar üzerinden karşı karşıya olduğu muz bu sosyal gerçeklik, ülkenin derin bir varoluşsal kriz içinde olduğuna işaret etmektedir.”