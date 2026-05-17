Yoksulluk yine utanç rekoru kırdı

Ülkedeki derin yoksulluğun boyutunu ortaya koyan, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” verisinde rekora imza atıldı.

Siyasi iktidarların, “Yoksulluğu gizlemek için kullanıldığı” gerekçesiyle tartışılan Yoksullukla Mücadele kaleminden yapılan harcamada, Nisan 2026 itibarıyla zirveye ulaşıldığı görüldü.

Ülkede her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Siyasi iktidar, sosyal yardıma muhtaçlığa yönelik çarpıcı tabloyu sosyal yardımlar ile dengelemeye çalıştı. Ekonomik krizin giderek derinleştiği 2025 yılında, “Yoksullukla mücadele” adı altında yapılan kamu harcaması, 359 milyar 184 milyon 113 bin TL olarak gerçekleşti.

YAMA TUTMUYOR

AKP’nin övünçle sunduğu sosyal yardım harcama kalemi, yardıma muhtaçlığı da bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yoksullukla mücadele kapsamında 2025 yılında yapılan yüz milyarlarca liralık harcama, 2026 yılında da devam etti.

Merkezi yönetim bütçesinden yoksullukla mücadele kapsamında 2026 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında kullanılan toplam kaynak, 145 milyar 25 milyon 317 bin TL oldu. 2026 yılının ilk aylarında yapılan yoksullukla mücadele harcaması, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 28 milyar 141 milyon TL

Şubat: 34 milyar 413 milyon TL

Mart: 39 milyar 901 milyon TL

Nisan: 42 milyar 568 milyon TL

DEVASA ARTIŞ

Büyük bölümü Saray’da hazırlanan ekonomi politikası nedeniyle ülkeyi uçurumun kenarına sürükleyen iktidarın yoksullukla mücadele için harcadığı parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 50 milyar 781 milyon 566 bin TL olan AKP’nin, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2026 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

2025: 359 milyar 184 milyon 113 bin TL

2026 (Ocak-Nisan): 145 milyar 25 milyon 317 bin TL

MİLYONLARIN HANESİNE ASGARİ ÜCRET BİLE GİRMİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Gelir Tamamlayıcı Destek Sistemi’ne yönelik çalışması, Türkiye’deki derin yoksulluğun fotoğrafını çekiyor. AKP hükümetlerinin 24’üncü yılında Türkiye’deki yardıma muhtaçlığın ulaştığı boyutun en net tablosunu ortaya koyan çalışmada, sistemden yararlanması planlanan hane sayısına yönelik öngörüler paylaşılıyor. Bakanlıkların çalışmasında, 2026 yılında 3 milyon 600 bin hanenin Gelir Tamamlayıcı Asgari Destek Sistemi’ne dahil edilmesi öngörülüyor. TÜİK’in bir haneyi dört kişi kabul eden hesabına göre, 2026 yılında 14 milyon 400 bin yurttaşın yaşadığı haneye asgari ücretin altında para gireceği belirtiliyor.