Yoksullukla her alanda mücadele edeceğiz

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin ‘Ekmek ve adalet’ buluşmaları kapsamında Iğdır’da kadın üreticilerle buluştu. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Hatimoğlulları ülkenin her yerinde yaratılan yoksulluğa karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Ziyaret esnasında konuşan bir kadın çiftçi günlük 400 liraya çalışmak zorunda olduklarını vurgulayarak, “Bizi batırdılar, karnımızı doyuramıyoruz. Gelip bu güneşin altında 400 TL’ye çalışmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

İktidarın yarattığı yoksulluğun altını çizen Hatimoğulları ise işçi ve emekçi ziyaretlerinin süreceğini söyledi.

Hatimoğlulları, “Hem üreticiyi hem de işçiyi mağdur eden, ekonomiyi batıran bu iktidarı hep beraber göndereceğiz. Öyle bir sistem inşa ettiler ki ne yevmiyeci ne üretici kazanıyor. Çiftçiliği de işçiliği de bitirdiler. Ülkenin en önemli sorunlarından birisi yoksulluk. 2 insandan birisi ekmek bulmakta zorlanıyor. Bununla mücadele etmek için ülkenin her yerinde alanlarda olacağız. Üreticilerle, çiftçilerle bir arada olacağız. Bu süreçte yerel ve merkezi siyasette de herkesin sesi soluğu, emekçi kadınların sesinin taşıyıcısı olacağız” diye konuştu.