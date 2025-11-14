Yoksullukla övündüler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde sosyal yardımlar gündem oldu. Muhalefet milletvekillerinin, “Yoksulluk artıyor, sosyal devlet zayıflıyor” eleştirilerine AKP sıralarından, “Dünyada örnek gösterilen bir sistem kurduk” yanıtı verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde AKP milletvekilleri, “Yoksulluğa övgü” için adeta sıraya girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal yardımlar ile övünürken AKP milletvekilleri de “Sosyal yardım düzeni” ile övündü.

‘EĞİTİM ALMAK İSTİYORLAR’

AKP Milletvekili Orhan Yegin, 2002 yılından önce beş başlıkta yapılan sosyal yardımların bugün, “Çok sayıda başlık altında” yapıldığını belirterek Türkiye’nin sosyal yardım sisteminin dünyada takdir gördüğünü iddia etti. AKP’li Yegin, “Başka ülkelerden Türkiye'ye gelip, ‘Ya, bu sistemi nasıl kurdunuz, nasıl işletiyorsunuz? Bunun takibini nasıl yapıyorsunuz? Bunun doğruluğunu bu kadar büyük oranda nasıl başarabiliyorsunuz’ diye eğitimler alıp kendi ülkelerinde bunu uygulamak isteyenler var” diye konuştu.

ÖNLEME DEĞİL YÖNETİM

AKP Milletvekili Mehmet Baykan da sosyal yardımların 23 yılda, “Lütuf olmaktan çıkıp hak haline geldiğini” belirtti. 2002 yılında yüzde 0,38 olan sosyal yardımların milli gelire oranının 2025'te yüzde 1,13’e yükselmesi ile övünen Baykan, “Sosyal yardımların bütçe içindeki payı da yüzde 1,2’den yüzde 4,5’e çıktı” yorumunu yaptı. Baykan, “Artık vatandaşlarımız kurum kurum dolaşmadan, e-Devlet üzerinden tek tuşla başvurusunu tamamlayabiliyor” diyerek sosyal yardım başvurularının kolaylaştırılmasından övgüyle söz etti.

AKP milletvekillerinin sözlerine karşın muhalefet milletvekilleri, sosyal yardımların artmasını, “Yoksulluğun kalıcı hale geldiğinin göstergesi” olarak değerlendirdi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Her 10 çocuktan 1’i okulu bırakıyor. Gençler umutsuzluktan ülkeyi terk ediyor. Bu vahim tablo Aile Yılı ilan ettiğiniz yılda, yirmi üç yıldır sizin iktidarınızda yaşanıyor. Ülkemizdeki çocuklar ne yazık ki doğmadan borçlu, kadınlar evindeyken bile tedirgin, gençler umutsuz, yaşlılar unutulmuş durumda" dedi.