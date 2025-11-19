Yoksullukta rekor kırıldı

Türkiye’deki ekonomik buhran, AKP’nin bütçe kullanım tercihleri ile giderek daha da derinleşti. Haziran 2025 itibarıyla “Aşırı yoksul” olarak sınıflandırılan yurttaş sayısı kayıtlara, 11,8 milyon olarak geçti. Derin yoksulluğa kalıcı çözüm üretemeyen AKP iktidarı, çözümü sosyal yardım musluklarını açmakta buldu.

AKP hükümetleri döneminde, “Ekonomik krizin yurttaş üzerindeki etkisine yama” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” programı kapsamında yapılan harcama Ekim 2025 itibarıyla rekor seviyeye tırmandı.

Türkiye’deki ekonomik krizin boyutunu çarpıcı şekilde gözler önüne seren harcamaya göre, merkezi bütçeden 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde yoksullukla mücadele için yapılan harcama 295 milyar 729 milyon 318 bin TL oldu.

İktidarın övünç kaynağı olan, muhalefet tarafından ise “Yoksulluğu yönetmek” olarak nitelendirilen Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için yapılan harcama, aylara göre şöyle gerçekleşti:

Ocak-Şubat: 68,1 milyar TL

Mart-Nisan: 46,5 milyar TL

Mayıs-Haziran: 65,5 milyar TL

Temmuz-Ağustos: 58,2 milyar TL

Eylül-Ekim: 57,3 milyar TL

YOKSULLUK ZİRVEDE

Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için yapılan 295,7 milyar TL’lik harcama, toplam 68 programın 54’ü için yapılan harcamayı geride bıraktı. Ocak-Ekim 2025 döneminde, yoksullukla mücadele programından daha az harcama yapılan bazı programlar şöyle: