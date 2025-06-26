Yoksullukta zirveye yerleşti
Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Türkiye yoksullukta Avrupa’da zirveye yerleşti. Türkiye’de 18 milyon 675 bin kişi ise yoksulluk riski altında. Ülkede yoksulluk riski bulunan toplam genç nüfus da 2 milyon 870 bin.
EKONOMİ SERVİSİ
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “verin yetkiyi, görün etkiyi” sözleriyle 24 Haziran 2018 seçimlerinde hayata geçirilen başkanlık sisteminin 7 yıllık bilançosu ülkenin ekonomi başta olmak üzere her alanda uçuruma sürüklendiğini gösterdi. Son örnek AB gelir ve yaşam koşulları istatistikleri. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2024’e ilişkin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine göre Türkiye en fazla risk altında olan ülke.
TÜRKİYE VAHİM DURUMDA
AB ülkelerinde yoksulluk riski altında olanların toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 16,2 iken, Euro Bölgesi’nde bu oran yüzde 16,6. Eurostat verilerine göre Türkiye’de yoksulluk riski altında bulunan nüfus 18 milyon 675 bin kişi.
AB’de yoksulluk riski altında olan nüfusun oranı 2023 yılına göre değişim göstermeyerek yüzde 16,2 seviyesinde sabit kaldı. Eurostat, 2025 yılına dair yoksulluk riski olan nüfus tahminini ise düşürerek yüzde 16,1 seviyesine çekti.
ORAN CİDDİ BOYUTTA
15 ila 24 yaş arasındaki genç nüfusta yoksulluk riski incelendiğinde, dikkat çeken veriler ve ülkeler yer alıyor. Genç nüfusta yoksulluk riski oranı AB’de yüzde 21,4 iken, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ülke yüzde 32,7 ile Lüksemburg oldu. Yüzde 29,7 ile Norveç ve yüzde 26,6 ile Bulgaristan ise genç nüfus için en riskli olan diğer ülkeler. Genç nüfusta yoksulluk riskinin en düşük olduğu ülkeler yüzde 9,3 ile Slovenya, yüzde 11,1 ile Kıbrıs ve yüzde 11,3 ile İrlanda oldu.
Öte yandan, yüzde 21,2 ile Türkiye, genç nüfusta yoksulluk riski açısından AB ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde yer aldı. Türkiye’de yoksulluk riski bulunan toplam genç nüfus ise 2 milyon 870 bin olarak açıklandı. Türkiye’de toplam yoksulluk riski altındaki nüfusun yüzde 15,4’ünü genç nüfus oluşturuyor.
Ülkelere göre yoksulluk riski altında olan nüfus oranları incelendiğinde, Eurostat’ın açıkladığı AB’ye üye ve gözlem kapsamındaki toplam 29 ülke arasında En fazla risk altında olanlar ülkeler; yüzde 22,6 ile Türkiye, yüzde 21,7 ile Bulgaristan, yüzde 21,6 ile de Letonya oldu.
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ENFLASYON SON 7 YILDA % 788 ARTTI
CHP Milletvekili Orhan Sarıbal da başkanlık sisteminin 7 yıllık bilançosunu değerlendirdi. Sarıbal, ekonomiden yargıya, eğitimden toplumsal barışa kadar her alanda derin bir çöküş yaşandığını vurguladı.
7 yıllık sistemin faturasının halkın sofrasına açlık, cebine yoksulluk, geleceğine umutsuzluk olarak yansıdığını söyleyen Sarıbal acı tabloyu şöyle açıkladı:
- 2018 Haziran’da 4.81 TL olan dolar 39 TL’yi aştı.
- Geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyon kişiye ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik %32,2
- 2018’den 2025’e geniş tanımlı işsizlik oranı 15,9 puan, yaklaşık 7,4 milyon kişi arttı.
- Geniş tanımlı işsiz sayısı sadece bir ayda 1 milyon 240 bin, son bir yılda ise 2 milyon 229 bin kişi arttı.
- Emeklilerin yüzde 68'i ya çalışıyor, ya da iş arıyor.
- Enflasyon son 7 yılda yüzde 788 arttı.
- Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 37,86 ile dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 6. ülke.
- Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artış oranı yüzde 36,1 ile Avrupa'nın zirvesinde.
- Son 7 yılda ilaç ve kira artışları yüzde 1.000’in üzerine çıktı.
- Son 7 yılda gıda fiyatları 11 kat arttı. Patates ve dana eti 14 kat; yumurta, margarin ve kuzu eti 13 kat; meyveler 12 kat.
- Son 7 yılda elektrik yüzde 538, benzin yüzde 634, motorin yüzde 698, doğalgaz yüzde 736 arttı.
- 25 bin TL’yi yoksulluk sınırı 81 bin TL’yi aştı.
- Türkiye'de 18 milyon 675 bin kişi yoksulluk riski ile yaşıyor.
- Bir asgari ücretli, 2018’e kıyasla 130 ekmek daha az alabiliyor.
- Türkiye OECD üyesi ülkeler arasında milli gelirine oranla sosyal harcamalara en az kaynak ayıran ikinci ülke. Ancak 2018 yılında sosyal yardım alan hane sayısı da 3,5 milyondan 2024 yılında 4,6 milyona yükseldi.
- Hazinenin iç ve dış borçları 11 trilyon 64 milyar liraya çıktı.
- Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 4 trilyon 726 milyar liraya yükseldi.
- İcra takibine alınan alacaklar 176,3 milyar lira oldu. Kredi kartı borç bakiyesi 2 trilyon 286 milyar liraya çıktı.
- SGK'ye kayıtlı çiftçi sayısı 2021'de 1 milyonken bu rakam 419 bine geriledi.
- Tarımsal istihdam 2018-2024 döneminde 455 bin kişi azalarak 5,3 milyondan 4,8 milyona düştü.
- Çiftçilerin bankalara olan borçları 2018 Haziran ayında 98,4 milyar TL’ydi, 1 trilyon 9 milyar liraya çıktı.
- 2021 yılına oranla hayvan sayısı 3,7 milyon baş azaldı. 2018-2025 arasında 6,3 milyar dolarlık ithalat yapıldı.