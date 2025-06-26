Yoksullukta zirveye yerleşti

EKONOMİ SERVİSİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “verin yetkiyi, görün etkiyi” sözleriyle 24 Haziran 2018 seçimlerinde hayata geçirilen başkanlık sisteminin 7 yıllık bilançosu ülkenin ekonomi başta olmak üzere her alanda uçuruma sürüklendiğini gösterdi. Son örnek AB gelir ve yaşam koşulları istatistikleri. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2024’e ilişkin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine göre Türkiye en fazla risk altında olan ülke.

TÜRKİYE VAHİM DURUMDA

AB ülkelerinde yoksulluk riski altında olanların toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 16,2 iken, Euro Bölgesi’nde bu oran yüzde 16,6. Eurostat verilerine göre Türkiye’de yoksulluk riski altında bulunan nüfus 18 milyon 675 bin kişi.

AB’de yoksulluk riski altında olan nüfusun oranı 2023 yılına göre değişim göstermeyerek yüzde 16,2 seviyesinde sabit kaldı. Eurostat, 2025 yılına dair yoksulluk riski olan nüfus tahminini ise düşürerek yüzde 16,1 seviyesine çekti.

ORAN CİDDİ BOYUTTA

15 ila 24 yaş arasındaki genç nüfusta yoksulluk riski incelendiğinde, dikkat çeken veriler ve ülkeler yer alıyor. Genç nüfusta yoksulluk riski oranı AB’de yüzde 21,4 iken, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ülke yüzde 32,7 ile Lüksemburg oldu. Yüzde 29,7 ile Norveç ve yüzde 26,6 ile Bulgaristan ise genç nüfus için en riskli olan diğer ülkeler. Genç nüfusta yoksulluk riskinin en düşük olduğu ülkeler yüzde 9,3 ile Slovenya, yüzde 11,1 ile Kıbrıs ve yüzde 11,3 ile İrlanda oldu.

Öte yandan, yüzde 21,2 ile Türkiye, genç nüfusta yoksulluk riski açısından AB ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde yer aldı. Türkiye’de yoksulluk riski bulunan toplam genç nüfus ise 2 milyon 870 bin olarak açıklandı. Türkiye’de toplam yoksulluk riski altındaki nüfusun yüzde 15,4’ünü genç nüfus oluşturuyor.

Ülkelere göre yoksulluk riski



Ülkelere göre yoksulluk riski altında olan nüfus oranları incelendiğinde, Eurostat’ın açıkladığı AB’ye üye ve gözlem kapsamındaki toplam 29 ülke arasında En fazla risk altında olanlar ülkeler; yüzde 22,6 ile Türkiye, yüzde 21,7 ile Bulgaristan, yüzde 21,6 ile de Letonya oldu.

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ENFLASYON SON 7 YILDA % 788 ARTTI

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal da başkanlık sisteminin 7 yıllık bilançosunu değerlendirdi. Sarıbal, ekonomiden yargıya, eğitimden toplumsal barışa kadar her alanda derin bir çöküş yaşandığını vurguladı.

7 yıllık sistemin faturasının halkın sofrasına açlık, cebine yoksulluk, geleceğine umutsuzluk olarak yansıdığını söyleyen Sarıbal acı tabloyu şöyle açıkladı: