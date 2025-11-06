YÖK’ün 44’üncü kuruluş yıl dönümü: 12 Eylül’ü aratıyor

12 Eylül askeri darbecilerinin 6 Kasım 1981 tarihinde kurduğu Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 44’üncü yılını doldurdu. YÖK, bu sürede iktidarlar değişse de varlığını sürdürmeye devam etti. Akademideki araştırma faaliyetlerini yönlendirmek ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamak gerekçesiyle kurulan YÖK, üniversitelerin baskı altına alınmasının aracı olarak kullanıldı. YÖK’le birlikte üniversitelerin kurumsal özerklikleri ellerinden alınarak sermayeye göre piyasalara açıldı.

‘KALDIRCAĞIZ’ DENİLMİŞTİ

"YÖK’ü kaldıracağız" vaatleriyle iktidara gelen AKP, kurumu üniversiteleri kendi anlayışına göre dizayn etmek için en etkili kullanan iktidar oldu. AKP’nin 2012 yılında Meclis’e sunduğu “Yükseköğretim Yasa Tasarısı”nın yasalaşmasıyla üniversitelerdeki tahribatın boyutu daha da derinleşti. 1 Ocak 2018 itibarıyla tüm araştırma görevlileri yıllık sözleşmeli istihdam biçimi olan 50/d’nin kapsamına alınırken, doktora eğitiminin ardından kadro alamayan araştırma görevlilerinin işsiz bırakılmasının önü açıldı.

4 Yaklaşık 5 yıldır 50/d kapsamına alınan araştırma görevlilerinin sorunları çözülmedi. AKP’nin önerisiyle TBMM’ye sunulan, “Yardımcı Doçentlik Yasası” kabul edilirken, 2018 yılında yardımcı doçentlik kadrosu kaldırıldı ve doktor öğretim üyesi olarak değiştirildi. Doçentlik için gerekli olan yabancı dil puanı 55’e düşürülerek kadrolaşmanın yolu açıldı. 2018 yılında, bir diğer köklü değişiklik olan üniversitelerin bölünmesi gerçekleşti. Aynı yıl 13’ü devlet, ikisi vakıf olmak üzere 15 yeni üniversite kurulurken, yeni kurulan üniversitelerin çoğu, 10 köklü devlet üniversitenin bölünmesiyle oluşturuldu.

YÖK’ün üniversiteler üzerindeki müdahalesi AKP’nin 23 yıllık iktidarında bambaşka bir seviyeye ulaştı. Üniversitelerin sayıca en büyük bileşenleri olan öğrencilerin, üniversitelerin işleyişinde söz hakkına sahip olmasının bir yolu ve 70’li yılların öğrenci mücadelesi kazanımı olan ÖTK’ler sadece sözde var olan yapılara dönüştürüldü. 19 Mart sürecinde YÖK’ün üniversitelere boykota katılan öğrenci ve akademisyenlere soruşturma açılması talimatıyla birlikte açılan soruşturmalar, kampüslere polislerin girmesi üniversitelerin özerliğini ortadan kaldırıldı. Özgür düşünce ve nitelikli bilimsel üretim YÖK’ün varlığı ile üniversitelerden uzaklaştı. TÜİK verilerine göre 2024 yılında 383 bin öğrencinin ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle üniversiteyi terk ettiği, öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım masrafları altında ezildiği bir ortamda YÖK bu sorunları çözmek yerine üniversiteleri daha da sorunlu bir yer haline getirdi.