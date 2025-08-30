YÖK’ün uyarısını rektörler duymadı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 2021 yılında üniversitelerde öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, tez isimlerinin yazılamayacağını ve belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyeceği konusunda karar almasına rağmen üniversitelerdeki özel şartlı ilanların sonu gelmiyor. Önceki gün kişiye özel ilanlara ilişkin YÖK’ün üniversitelere uyarı yazısı gönderirken ertesi gününde özel şartlı ilanlar yayımlandı. YÖK her fırsatta kişiye özel ilanlara yönelik ‘uyarı’ yazısı gönderip birçoğuna da dava açıldığını açıklasa da ilanların yayımlanmaya devam etmesi yaptırımların yetersiz kaldığı eleştirilerini de beraberinde getirdi.

UYARI BİR KULAKTAN GİRDİ, ÖTEKİNDEN ÇIKTI

Batman Üniversitesi tarafından verilen ilanda, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, Elektrik Makinaları anabilim dalı için verilen doktor öğretim üyesi ilanında, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olup elektrik makineleri ve enerji dönüşümü ile enerji depolama sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan T.L.’nin bu konuda çalışmaları bulunuyor.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Elektrik Makinaları anabilim dalı için verilen doktor öğretim üyesi ilanında da, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olup güç elektroniği ve analog tasarım konularında çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı. Bu şartları da yine bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan C.E. karşılıyor.

Sason Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümü Organik Tarım anabilim dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosunda da şu şartlar arandı: “Bahçe Bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olup meyve yetiştirme ve toprak kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.” Şartları karşılayan kişi G.D.’nin bu başlıkta çalışmaları bulunuyor.

MAHKEME KARARLARI TEK TEK İSTENDİ

YÖK tarafından kişiye özel ilanlarla ilgili üniversitelere gönderilen yazıda, ilanların herhangi bir adayı işaret etmeyecek şekilde genel ve ölçülebilir kriterlerin kullanılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının ilan süreçlerinde objektif, denetlenebilir ve eşitlikçi esaslara riayet etmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bakanlığa ulaşan şikâyetler ve basında yer alan haberlere göre, bazı yükseköğretim kurumlarında mevzuata aykırı olarak belirli kişiyi tarif eden özel şartlara yer verildiğinin görüldüğü belirtilen yazıda, “İlanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar tüm yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir. Ancak öğretim elemanı kadro ilanlarına ilişkin birçok ilanın dava konusu olduğu ve bir kısmının yükseköğretim kurumlarının aleyhine sonuçlandığı tespit edilmiştir” denildi.

Ayrıca yükseköğretim kurumlarının aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlarının bir örneğinin 15 Eylül’e kadar YÖK’e gönderilmesi istendi.