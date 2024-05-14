Yol arkadaşları, Sevgi Evgin Göyçe'yi ölüm yıldönümünde andı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) ikinci ve üçüncü dönem Yürütme Kurulu'nda Kadın Sekreteri görevi yürüten Sevgi Evgin Göyçe, ölümünün 12. yıldönümünde yoldaşlarınca anıldı. Göyçe'nin mezarı başında başlayan anma etkinlikleri İstanbul'daki Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf'ta (TAKSAV) devam etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) ikinci ve üçüncü dönem Yürütme Kurulu'nda Kadın Sekreteri görevi yürüten Sevgi Evgin Göyçe, ölümünün 12. yıldönümünde yoldaşlarınca anıldı. Göyçe'nin mezarı başında başlayan anma etkinlikleri İstanbul'daki Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf'ta (TAKSAV) devam etti.

TAKSAV'daki açılış konuşmasında SOL Parti'den Sarya Toprak "Sosyalist ve kadın mücadelelerinde emek vermiş, hâlâ bize yol gösterici olabilen Sevgi Evgin Göyçe'yi anmak icin buradayız. Onun fikirlerini anacağız" dedi. Açılış konuşmasının ardından Göyçe'nin hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Göyçe'nin arkadaşı ve SOL Partili Leyla Koç Üzüm, moderetörlüğünü üstlendiği anmada şöyle konuştu: "Sevgi ablayla hayatım iki kez kesişti ve ikisinde de beni çok iyi yerlere yönlendirdi. İkimiz de Ardahanlıyız, onu orada tanıdım. 70'li yılların başında belki de ilk kadın derneğini kurdu Ardahan'da. 80 darbesinden sonra Ardahan'da bir köyde ihbar üstüne yakalandı. Üç yıl en zor koşullarda askeri cezaevinde tutuldu. Çıktıktan sonra İstanbul'a taşınıp birçok işte çalıştı. 1996'da öğretmenliğe atandı, 1997'de ÖDP'nin kurulmasıyla bizlerle aynı saflarda mücadele etti. 2001'de ise KESK yönetimine girdi. O zamandan sonra da kadın işçilerin hakları için mücadele etti. 'Bir devrimci nasıl yaşar?' sorusunun cevabı Sevgi ablaydı. Çok mütevazı, bilge, teşvik ediciydi. Asla inandığı şeylerden vazgeçmezdi. Bu inanç bize de güç verirdi."

"O BİR KAHRAMANDI"

Doç. Dr. Serkan Öngel "Sevgi ablanın bende bıraktığı en önemli his güvendi. Onun mücadelesini biz de taşıyoruz" dedi ve Göyçe için yazdığı şiiri okudu.

DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Erdoğan "Bir örgüt olmasa bile örgütlenmeyi bilirdi. Kimse için değil halk için, kendi için bir şeyler yapardı" dedi.

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş "Sevgi abla bir kahramandı. Taksim'in kazanılmasında irade gösterdi. Ben onu gerçek ablam gibi gördüm. O kuru bir insan değildi. Yaşadıklarını yansıtırdı. 80 öncesi feminizm, kadın bakış açısı yoktu. Okuduğum Kars'ı anlatan bir kitapta Sevgi'nin kadın örgütlenmesine verdiği katkılarla karşılaştım" diye konuştu.

Etkinlik Sevgi Evgin Göyçe'nin sevdiği türkülerin dinletilmesiyle son buldu.

SEVGİ EVGİN GÖYÇE KİMDİR?

1959’da dünyaya gelen Sevgi Evgin Göyçe kamu emekçilerinin mücadelesinin ve kadın mücadelesinin öncülerindendi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin Parti Meclisi Üyesi olan Göyçe, eski KESK MYK Üyesi ve Kadın Sekreteri’ydi.

Göyçe, uzun süre tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 13 Mayıs 2012 tarihinde yaşamını yitirdi.

Dostları, adını yaşatmak için Esenyurt’ta Sevgi Evgin Göyçe Kültür ve Dayanışma Evi açmıştı.