Yol artasındaki eşeği ezdi

Hatay’da yol ortasındaki eşeği otomobilin ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayağından yaralanan eşeği ezip kaçan otomobil sürücüsünün ehliyetine el konulurken, bin 986 lira da para cezası uygulandı.

Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde sokakta gezinen eşeği fark eden sürücü, aracını eşeğin üzerine sürdü. Acımasızca eşeğin üzerinden geçen sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı eşek, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine hareket geçen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı eşeği korumaya aldı. Hayvan barınağında veteriner hekim tarafından yapılan müdahalesinde eşeğin sol ön ayağında ezilme olduğu tespit edildi. Hayvan barınağıyla iletişime geçen bir dernek yaralı eşeği sahiplenerek götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, bin 986 TL de para cezası uygulandı.



Bir dernek yaralı eşeği sahiplendi"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ömer Çağan Avcı, "Dün akşam Samandağ’dan gelen ihbar üzerine ekiplerimiz olay yerine gitti. Araç çarpmasından dolayı yaralanan eşeği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdik. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılan müdahale sonucunda yaralanan eşeğin herhangi bir uzuv kaybı yaşamayacağını tespit ettik. Eşeğe ilk yardım müdahaleleri hepsi yapıldı. Tedavilerinin ardından hayvanımızı müşahede kafesimize aldık. Sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmeleri sonucunda yaralı eşeği bir dernek sahiplendi. Eşeğin şimdiki sağlık durumu gayet iyi şekilde seyrediyor" dedi.



Röntgen sonucunda ayağında biraz ezilme olduğu tespit edildi"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Sedat Şener, "Hayvan barınağımıza gelen yaralı eşeğin tedavileri yapıldı. Ayağında herhangi bir kırık çıkıp tespit edilmedi. Röntgen sonucunda ayağında biraz ezilme olduğu tespit edildi. Genel olarak rutin muayenesinde herhangi bir aksaklık görülmedi" ifadelerini kullandı.